Ženska mreža: U Hrvatskoj ove godine ubijeno 19 žena, tražimo ostavke ministara

U priopćenju pitaju što je potrebno da se donese strategija protiv svih oblika nasilja nad ženama koja bi uključivala konkretne i učinkovite mjere za sprječavanje nasilja, procjenu rizika, adekvatno kažnjavanje počinitelja te financijski okvir za njihovu provedbu, kao i donošenje zakona koji bi štitio žene od svih oblika rodno utemeljenog nasilja.