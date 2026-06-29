poznata imena
ZET dobio novi nadzorni odbor
Na sjednici Skupštine, održanoj u ponedjeljak, za nove članove Nadzornog odbora društva Zagrebački električni tramvaj (ZET) d. o. o., na mandat od četiri godine, imenovani su Gordan Gledec, Igor Milat i Andro Pavuna.
Oglas
Imenovanje novih članova Nadzornog odbora ima za cilj u narednom razdoblju fokusirati veliki investicijski val u ZET-u u daljnje podizanje kvalitete usluge i povećanje broja putnika u javnom prijevozu, priopćila je Služba za odnose s javnošću ZET-a.
Gordan Gledec je redoviti profesor u trajnom zvanju na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, s dugogodišnjim iskustvom u području informacijskih tehnologija, računalne sigurnosti, internetskih i web tehnologija. Autor je brojnih znanstvenih i stručnih radova te sudionik domaćih i europskih istraživačkih i razvojnih projekata. Tijekom karijere obnašao je niz odgovornih upravljačkih funkcija, uključujući dužnost dekana FER-a.
Igor Milat je stručnjak za razvoj poslovanja i korporativne transformacije s više od 20 godina iskustva rada u vodećim Europskim tehnološkim kompanijama. Doktorirao je fiziku na ETH Zurich, a poslovno iskustvo izgradio je radeći za tvrtku McKinsey u Švicarskoj te je bio potpredsjednik i član uprave za razvoj i transformacije u tvrtkama HC Starck u Minhenu, CeramTec u Stuttgartu i SPT u Bernu.
Andro Pavuna ovlašten je za obavljanje poslova pročelnika Gradskog ureda za mjesnu samoupravu, promet, komunalne poslove, civilnu zaštitu i sigurnost Grada Zagreba, koju dužnost je obavljao u prethodnom mandatu. Uz obnašanje funkcije predsjednika Nadzornog odbora Zagrebačkog holdinga, ima višegodišnje iskustvo upravljanja složenim sustavima u javnom sektoru te rada u sigurnosnom sustavu Republike Hrvatske, priopćeno je iz ZET-a.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas