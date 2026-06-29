ZET dobio novi nadzorni odbor

Igor Milat je stručnjak za razvoj poslovanja i korporativne transformacije s više od 20 godina iskustva rada u vodećim Europskim tehnološkim kompanijama. Doktorirao je fiziku na ETH Zurich, a poslovno iskustvo izgradio je radeći za tvrtku McKinsey u Švicarskoj te je bio potpredsjednik i član uprave za razvoj i transformacije u tvrtkama HC Starck u Minhenu, CeramTec u Stuttgartu i SPT u Bernu.