FOTO, VIDEO / Izgorio katamaran na Hvaru i završio na dnu mora, putnici spašeni

Vatrogasci Stari Grad Faros otok Hvar/Facebook

Katamaran koji je bio usidren u luci Tiha, uvala Srednja lokva na Hvaru, u petak je zahvatio požar te je u večernjim satima izgorio i potonuo na morsko dno, izvijestili su iz DVD-a Stari Grad.

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"Dojava o požaru na ovom katamaranu zaprimljena je u 17.30 sati nakon čega su na teren upućeni vatrogasci na gašenje, ali prema najnovijoj informaciji katamaran je potpuno izgorio i potonuo na morsko dno", rekao je Hini u petak kasno navečer zapovjednik DVD-a Stari Grad Antoni Ivanković.

Po njegovim riječima u trenutku izbijanja požara na katamaranu se nalazilo više putnika, ali svi su na vrijeme napustili plovilo i prema prvim saznanjima nije bilo ozlijeđenih.