Žigmanov tvrdi da dvorana SPENS sigurno nije bila koncentracijski logor, logoraši se ne slažu

„Već smo navikli da oporbeni mediji negiraju zločine nad Hrvatima, ali žalosno je, iako ne iznenađuje, da samozvani predstavnik Hrvata u Srbiji Tomislav Žigmanov negira postojanje logora u dvorani SPENS-a u Novom Sadu. Dobro je poznato gdje su jadni ljudi koji su već propatili u Vukovaru dalje voženi: u Srijemsku Mitrovicu, Stejanovce, Stajićevo i druge logore po Srbiji“, navedeno je u objavi DSHV-a Podružnica Srijem na Facebooku.