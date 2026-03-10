PREKOGRANIČNI RAŠOMON
Žigmanov tvrdi da dvorana SPENS sigurno nije bila koncentracijski logor, logoraši se ne slažu
Potpredsjednik pokrajinske vlade i predsjednik Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini (DSHV) Tomislav Žigmanov izjavio je za N1 Srbija kako dvorana SPENS u Novom Sadu tijekom ratnih devedesetih "zasigurno nije bila koncentracijski logor", reagirajući na polemike koje su se pojavile nakon što je hrvatski pjevač Toni Cetinski otkazao koncert na toj lokaciji.
Cetinski je koncert otkazao uz obrazloženje da je prostor SPENS-a 1991. godine bio "koncentracijski logor", što su vlasti u Novom Sadu odbacile kao netočno.
U kratkom telefonskom razgovoru za televiziju N1, Žigmanov je rekao da "SPENS zasigurno nije bio koncentracijski logor, jer ne postoje podaci koji bi na to ukazivali".
Iz uprave SPENS-a odbacili su tvrdnje da je ta dvorana bila mjesto zatočenja i zlostavljanja, navodeći kako je tijekom ratnih godina primala prognanike iz Hrvatske.
Mićin: Cetinski širi neistine i obmanjuje javnost
Gradonačelnik Novog Sada Žarko Mićin također je osudio izjave hrvatskog pjevača, poručivši da “širi neistine i obmanjuje javnost”.
Podatke koji bi SPENS izravno označili kao logor, kako prenosi N1, ne posjeduje ni Fond za humanitarno pravo, dok na upite o mogućoj dokumentaciji nisu odgovorili ni Tužiteljstvo za ratne zločine Srbije niti Ministarstvo obrane koje čuva arhivu nekadašnje JNA.
Otkazivanje koncerta Tonija Cetinskog u Novom Sada izazvalo je oštre rasprave na društvenim mrežama.
Zavišić: "Možda nisu sve ustaše Hrvati, ali svi Hrvati jesu ustaše"
Potpredsjednik Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine i istaknuti član vladajuće Srpske napredne stranke (SNS) Nemanja Zavišić u tome je povodu na Facebooku objavio da su "svi Hrvati ustaše".
„Nevjerojatno je koliko je Srba iznenađeno što je Hrvat (Toni Cetinski) pokazao da je ustaša. Kada ćemo više prihvatiti istinu? Možda nisu sve ustaše Hrvati, ali svi Hrvati jesu ustaše. Nema bratstva i jedinstva. I to vam je tako“, naveo je potpredsjednik Skupštine APV-a Zavišić.
Reagirao je i dio članova DSHV-a koji su u sukobu s Žigmanovim, kojeg više ne smatraju predsjednikom DSHV-a, objavom kojom se osuđuje negiranje postojanja logora u dvorani SPENS-a.
Logoraši i srijemski DSHV demantiraju Žigmanova
„Već smo navikli da oporbeni mediji negiraju zločine nad Hrvatima, ali žalosno je, iako ne iznenađuje, da samozvani predstavnik Hrvata u Srbiji Tomislav Žigmanov negira postojanje logora u dvorani SPENS-a u Novom Sadu. Dobro je poznato gdje su jadni ljudi koji su već propatili u Vukovaru dalje voženi: u Srijemsku Mitrovicu, Stejanovce, Stajićevo i druge logore po Srbiji“, navedeno je u objavi DSHV-a Podružnica Srijem na Facebooku.
Hrvatsko društvo logoraša srpskih koncentracijskih logora (HDLSKL) priopćilo je da je dvorana SPENS u Novom Sadu 1991. godine služila kao sabirni logor za hrvatske branitelje i civile zarobljene nakon pada Vukovara.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare