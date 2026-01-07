Zimska služba u punom pogonu, sve ceste u Zagrebačkoj županiji prohodne

Obilne snježne padaline koje su posljednja dva dana zahvatile Zagrebačku županiju stavile su zimsku službu u puni pogon, no sve županijske i lokalne ceste su prohodne, izvijestila je u srijedu Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije.
Na snazi je treći stupanj pripravnosti, a u čišćenju i posipavanju kolnika sudjeluje svih 28 ekipa zimske službe, rekao je voditelj Odjela za održavanje i zaštitu županijskih i lokalnih cesta Darko Bistrički. Dodao je da svih sedam mjesta pripravnosti raspolaže dovoljnim zalihama soli i sipine.
Od početka intenzivnijih oborina, na 1213 kilometara cesta u nadležnosti Županijske uprave za ceste utrošeno je 880 tona soli i više od 400 kubičnih metara sipine.
Bistrički je pozvao vozače da prilagode brzinu i način vožnje zimskim uvjetima, održavaju sigurnosni razmak i na put ne kreću bez propisane zimske opreme.
Radove zimskog održavanja državnih, županijskih i lokalnih cesta na području Zagrebačke županije izvode Županijske ceste Zagrebačke županije d.o.o. putem sedam stožera zimske službe, u Velikoj Gorici, Goričici, Vrbovcu, Zaprešiću, Samoboru, Jastrebarskom i Ivanić-Gradu.
Za zimsko održavanje županijskih i lokalnih cesta u sezoni 2025./2026. osigurano je 5000 tona soli i 5000 kubičnih metara sipine, za što je izdvojeno 2,6 milijuna eura.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
