(Pre)niske cijene hrane u trgovinama: Sprema se zabrana prodaje ispod nabavne cijene

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i prehrane Slovenije (MKGP) popisom cijena izvorno je nastojalo spriječiti neopravdano povećavanje cijena od strane trgovaca. No, na projekt se sručila lavina kritika. Cijene nekih proizvoda znatno su pale, a slovenske trgovine preplavilo je i manje kvalitetno meso iz inozemstva, koje su trgovci, vrlo vjerojatno, tijekom popisa prodavali s negativnim maržama. To znači da su cijene u trgovini bile niže od nabavne cijene po kojoj su trgovci kupovali proizvode od dobavljača. Kada su popisivači napustili trgovine, s polica su uglavnom nestali i jeftini proizvodi.