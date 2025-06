Nezadovoljstvo građana kulminiralo je pritužbama poput one odvjetnice Vedrane Švedl Blažeka, koja ističe: "To je užas! Ja sam im već nadjenula imena i toliko sam se navikla da ih više ni ne primjećujem. Hodaju polumrtvi po stubištu, svuda su! Stručnjaci su nam rekli da je to opći problem centra i da je riječ o nekoj posebnoj vrsti."