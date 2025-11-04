Oglas

Gradonačelnik Svete Nedelje

Zurovec na putu prema mjestu požara u Svetoj Nedelji: "Gori mi i telefon"

author
N1 Info
|
04. stu. 2025. 13:37
dario zurovec
N1

Požar je izbio u skladištu guma u Svetoj Nedelji, a upućen je apel stanovnicima da zatvore vrata i prozore. Gusti crni dim proširio se do Zagreba. Sve je komentirao i gradonačelnik Dario Zurovec.

Oglas

"Gori mi i telefon", rekao je za DNEVNIK.hr gradonačelnik Svete Nedelje Dario Zurovec koji je na putu prema mjestu velikog požara. Dodao je da su na terenu jake vatrogasne snage i da je sve dignuto na županijsku razinu. Grad je u stalnoj komunikaciji sa Zavodom za javno zdravstvo kako bi na vrijeme intervenirali ako se utvrdi zagađenje tla ili zraka.

"Za prvu ruku, apeliramo na građane da zatvore prozore i izbjegavaju prostor oko požarišta", poručio je gradonačelnik.

Teme
Dario Zurovec požar u Svetoj Nedelji

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ