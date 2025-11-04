Zurovec na putu prema mjestu požara u Svetoj Nedelji: "Gori mi i telefon"

Požar je izbio u skladištu guma u Svetoj Nedelji, a upućen je apel stanovnicima da zatvore vrata i prozore. Gusti crni dim proširio se do Zagreba. Sve je komentirao i gradonačelnik Dario Zurovec.
"Gori mi i telefon", rekao je za DNEVNIK.hr gradonačelnik Svete Nedelje Dario Zurovec koji je na putu prema mjestu velikog požara. Dodao je da su na terenu jake vatrogasne snage i da je sve dignuto na županijsku razinu. Grad je u stalnoj komunikaciji sa Zavodom za javno zdravstvo kako bi na vrijeme intervenirali ako se utvrdi zagađenje tla ili zraka.
"Za prvu ruku, apeliramo na građane da zatvore prozore i izbjegavaju prostor oko požarišta", poručio je gradonačelnik.
