Frka-Petešić: Citirat ću Milanovića – 99 posto politike je u Vladinim rukama

Diplomat i predstojnik ureda premijera Zvonimir Frka-Petešić gostovao je u N1 Studiju uživo kod Nataše Božić gdje su pričali o političkim aktualnostima.

Frka-Petešić je komentirao situaciju u Srbiji te je rekao da je stanje donekle zabrinjavajuće.

“Važno je da se sačuva stabilnost, pogotovo u širem geopolitičkom kontekstu u cijeloj Europi. nikome nije u interesu da se destabilizira naše susjedstvo. Jednom kad dođe do nekih incidenata onda stvar postane teško kontrolabilna i to jednostavno može biti rizično”, kazao je.

Je li u interesu Republike Hrvatske da Srbija čim prije uđe u E ili smo dužni blokirati pregovore po pitanju vladavine prava, ljudskih prava?

“Europska unija je zajednica vrijednosti i u interesu je svih članica da se širi, ali ne tako da se proširi na zemlje koje ne dijele te vrijednosti. Jako je važno da Srbija prihvati sve ono što nosi članstvo u EU. To je jedini način na koji se može napredovati prema članstvu”, poručio je Frka-Petešić.

Osvrnuo se i na napetu situaciju u BiH.

“Hrvatski narod je vezivno tkivo u BiH”

“Nama je bitno kao zemlja koja ima najdužu granicu s BiH da ne dođe do destabilizacije u BiH”, rekao je Frka-Petešić i podsjetio da je Hrvatska jedna od supotpisnica Daytonskog sporazuma.

“Važno je da se u tom ustavnom okviru i kontekstu sačuva mir. Ono što je nama najvažnije je ne samo mir, nego i stabilnost za sve građane BiH, ali posebno nam je važan položaj hrvatskog naroda, kao jedan od tri konstitutivna naroda”, rekao je.

Frka-Petešić ističe da je Hrvatska najgorljiviji zagovornik za ulazak BiH u Europsku uniju.

“Da Hrvatska na sastancima Europskog vijeća ne stavlja redovito BiH na dnevni red, ni jedan drugi lider ne bi tu temu stavljao na dnevni red”, kazao je.

“Hrvatski narod, iako je danas najmalobrojniji, on je de facto vezivno tkivo u BiH, on je taj koji pomiruje možda ponekad prerazličite stavove između dva ostala konstitutivna naroda i bez hrvatskog naroda u BiH situacija bi bila puno teža”, dodaje Frka-Petešić.

Kolika je opasnost od oružanog sukoba u BiH?

“Mislim da nismo u toj fazi. Imamo i mirovne snage, predstavnike strane vojske, NATO-a u BiH… Znatno drugačija situacija od 1992.”

“Rusi su iskusni pregovarači, ali i glumci”

Frka-Petešić se osvrnuo na pokušaj mirovnih pregovora između Ukrajine i Rusije.

“Ne treba se zavaravati. Rusi su tu iskusni pregovarači, ali i glumci. Situacija u Rusiji nije tako bajna kao što se može steći dojam od ovog nastupa predsjednika Putina. Rusija je izgubila preko 900 tisuća vojnika u zadnje tri godine. Zadnjih godinu dana nije uspjela zauzeti ni jedan posto ukrajinskog teritorija… I Rusiji treba primirje prije svega za predah.”

Dodaje da je važno da to primirje ne postane odskočna daska za novu agresiju.

“Ovo je predstava da se zapravo prikažu stvari naopako i da se dobije što povoljnija pregovaračka pozicija, puno bolja nego ono na što bi Rusija realno trebala i moći računati”, kazao je.

Američki predsjednik Donald Trump ima netipičan pristup oko ovih mirovnih pregovora, komentira Frka-Petešić.

“Trumpova administracija nije toliko identificirana s ruskom agresijom jer su se dvije glavne faze ruske agresije, 2014. i 2022., dogodile u vrijeme kada nije bila administracija Trumpa, tako da on to doživljava više kao poraz ondašnje demokratske administracije i on kao biznismen i dealmaker, zapravo pristupa ovom ratu i agresiji na jedan nekonvencionalan način.”

Tko je lider Europe?

“Europa nije nacija, nego unija 27 suverenih država s jako dugom poviješću. Europa je stvorena tako da nema lidera i ne može ga imati, ali bitno je da se stvaraju mehanizmi koji će omogućiti efikasnije zajedničko odlučivanje”, kaže Frka-Petešić.

“Kancelar Scholz je na odlasku, a Merz još nije preuzeo dužnost, a Velika Britanija je izašla iz EU-a. To je odjednom dalo jedan novi neočekivani potez predsjedniku Macronu, koji je prvi otišao na razgovor s Trumpom, a po zadnjim anketama skočila mu je i popularnost. on najbolje funkcionira u tim krizama. Francuska je u posebnom položaju što je jedina članica EU-a koja je stalna članica Vijeća sigurnosti i može uložiti vet”, dodaje.

Francuska također raspolaže vlastitom nuklearnom silom, koja za razliku od britanske ne ovisi o zelenom svijetlu Amerike, podsjeća Frka-Petešić.

“U promišljanju europske strateške autonomije je bitno da se uzdamo ‘u se i u svoje kljuse’ i da ulažemo u vlastitu vojnu obranu”, poručuje.

Na pitanje koliko je važno da premijer Andrej Plenković i predsjednik Zoran Milanović počnu surađivati po pitanju vanjske politike, Frka-Petešić odgovara da je primarno da se poštuje Ustav, ali i međunarodni ugovori NATO-a i Europske unije.

“Nama je u interesu da vodimo politiku koju će hvaliti ili prepoznati kao zapadnu politiku zapadni mediji, a ne politiku koju će možda hvaliti neki proruski portali. Mislim da je u interesu Hrvatske da surađujemo na tim osnovama Ustav, EU, NATO”, tvrdi, Frka-Petešić.

Frka-Petešić ističe da Vlada vodi unutarnju i vlastitu politiku, ali da bi premijer i predsjednik trebali surađivati u oblikovanju tih politika. “Sjećamo se svi govora kad je Milanović bio premijer i kad je dočekao ondašnju predsjednicu republike i rekao da je u ovlastima vlade 99 posto politike. Ništa se nije promijenilo u Ustavu od toga vremena. Suradnja u oblikovanju ne znači i provedbu i vođenje politike. Politiku vodi Vlada, a oni surađuju u oblikovanju i to je ono čega se premijer Plenković drži.”

“Premijer je predsjedniku poslao prijedlog otvaranja određenog broja diplomatskih misija kako bi hrvatska diplomacija mogla biti zastupljena u onim zemljama koje smatramo da su važne za osiguranje nacionalnih interesa ili zaštitu naših građana”, kazao je i dodao da Ured predsjednika trenutačno razmatra prijedloge.

Koliko su daleko odmakle pripreme za sjednicu Vijeća za obranu?

“Mislim da su u poodmakloj fazi. Cijela ova situacija je unijela prilično novih elemenata koje isto tako treba sagledati da ne bismo prerano izišli s dokumentima koji čim ih usvojite bi mogli već biti zastarjeli. Ovo je situacija zbog čega možda moramo neke stvari sagledati. Ne mogu precizno reći kad bi moglo biti, ali bit će sigurno u narednom razdoblju”, poručio je, a na potpitanje hoće li se održati do svibanjskih lokalnih izbora odgovorio je: “Izvjesno je”.

