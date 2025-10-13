Oglas

VREMENSKA PROGNOZA

Čeka nas sunce i stabilno vrijeme: Evo gdje će biti najtoplije

Kristijan Božarov
|
13. lis. 2025. 07:48
08.10.2025., Karlovac - Toplo i suncano jesensko prijepodne mnogi su iskoristili za boravak na zraku Photo: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
Kristina Stedul Fabac/PIXSELL

Prvi dan novog tjedna cijeloj Hrvatskoj donosi povoljne i mirne vremenske prilike. Na Jadranu pretežno sunčano. Oblačnije će biti u kopnenim krajevima, osobito ujutro i prijepodne, ali ostaje suho.

Poslijepodne su i u unutrašnjosti sve izvjesnija sunčana razdoblja. Vjetar većinom slab, u Slavoniji umjeren sjeverozapadni. Duž obale prijepodne umjerena bura, a poslijepodne slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Najviša temperatura u unutrašnjosti od 15 do 19, a na Jadranu i do 23 ili 24 Celzijeva stupnja.

Sutra bez veće promjene. Oblačnije u kopnenim krajevima Hrvatske, a uglavnom u gorskim predjelima može pasti i vrlo malo kiše. Na Jadranu i dalje većinom sunčano, ali uz umjeren, na sjevernom dijelu i jaku buru. Temperatura zraka se neće značajnije mijenjati u odnosu na današnju.

Od sredine tjedna će noću malo zahladiti, ali i dalje nema neke značajnije promjene vremena pa će veći dio ovog tjedna proći suho i ugodno. Općenito će najviše sunca biti na Jadranu i predjelima uz njega, a u kopnenim krajevima može biti dugotrajnije magle i niskih oblaka.

Teme
vremenska prognoza vrijeme

Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

