VREMENSKA PROGNOZA
Čeka nas sunce i stabilno vrijeme: Evo gdje će biti najtoplije
Prvi dan novog tjedna cijeloj Hrvatskoj donosi povoljne i mirne vremenske prilike. Na Jadranu pretežno sunčano. Oblačnije će biti u kopnenim krajevima, osobito ujutro i prijepodne, ali ostaje suho.
Oglas
Poslijepodne su i u unutrašnjosti sve izvjesnija sunčana razdoblja. Vjetar većinom slab, u Slavoniji umjeren sjeverozapadni. Duž obale prijepodne umjerena bura, a poslijepodne slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Najviša temperatura u unutrašnjosti od 15 do 19, a na Jadranu i do 23 ili 24 Celzijeva stupnja.
Sutra bez veće promjene. Oblačnije u kopnenim krajevima Hrvatske, a uglavnom u gorskim predjelima može pasti i vrlo malo kiše. Na Jadranu i dalje većinom sunčano, ali uz umjeren, na sjevernom dijelu i jaku buru. Temperatura zraka se neće značajnije mijenjati u odnosu na današnju.
Od sredine tjedna će noću malo zahladiti, ali i dalje nema neke značajnije promjene vremena pa će veći dio ovog tjedna proći suho i ugodno. Općenito će najviše sunca biti na Jadranu i predjelima uz njega, a u kopnenim krajevima može biti dugotrajnije magle i niskih oblaka.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas