Sunčan vikend i ugodne temperature: Kakvo nas vrijeme čeka idući tjedan?

Nešto više oblaka očekujemo u utorak i srijedu, osobito na kopnu gdje ponegdje može pasti malo kišice. Puhat će slab do umjeren vjetar sjevernih smjerova, na Jadranu umjerena i jaka bura. Od sredine tjedna će malo zahladiti, ali i dalje nema neke značajnije promjene vremena pa će veći di sljedećeg tjedna proći suho i ugodno.