VREMENSKA PROGNOZA

Sunčan vikend i ugodne temperature: Kakvo nas vrijeme čeka idući tjedan?

author
Kristijan Božarov
|
12. lis. 2025. 08:54
08.10.2025., Karlovac - Toplo i suncano jesensko prijepodne mnogi su iskoristili za boravak na zraku Photo: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
Kristina Stedul Fabac/PIXSELL

Nedjelja cijeloj Hrvatskoj donosi povoljne i mirne vremenske prilike. Ujutro i dio prijepodneva će u dijelovima unutrašnjosti biti magle ili niskih oblaka.

Vjetar većinom slab, u Slavoniji umjeren sjeverozapadni. Duž obale prijepodne umjerena do jaka bura, a poslijepodne slab do umjeren jugozapadni vjetar. Najviša temperatura u unutrašnjosti od 18 do 21, a na Jadranu i do 24 ili 25 Celzijevih stupnjeva.

Vrlo slično vrijeme nam nosi i prvi dan novog tjedna. Suho i djelomično sunčano, a ujutro u unutrašnjosti može biti magle. Vjetar i temperatura vrlo slični nedjeljnim vrijednostima.

Nešto više oblaka očekujemo u utorak i srijedu, osobito na kopnu gdje ponegdje može pasti malo kišice. Puhat će slab do umjeren vjetar sjevernih smjerova, na Jadranu umjerena i jaka bura. Od sredine tjedna će malo zahladiti, ali i dalje nema neke značajnije promjene vremena pa će veći di sljedećeg tjedna proći suho i ugodno.

