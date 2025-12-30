Stiže zatopljenje uz južinu i kišu, potom moguć novi snijeg

Na Staru godinu će također biti vjetrovito na moru, osobito u prvom dijelu dana. Na kopnu će puhati slab do umjeren jugozapadnjak, u prvom dijelu dana na istoku sjeverozapadnjak. Bit će uglavnom suho, pretežno sunčano, a poslijepodne i navečer će rasti naoblaka u unutrašnjosti.