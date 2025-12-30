Oglas

VREMENSKA PROGNOZA

Stiže zatopljenje uz južinu i kišu, potom moguć novi snijeg

Tea Blažević
30. pro. 2025. 07:00
kiša, kišobran
Unsplash / Ilustracija

Magla je jutros ponegdje vrlo gusta, smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti, vedro je na istoku zemlje. Duž Jadrana također mjestimice ima vedrih područja, no u većini krajeva je umjereno do pretežno oblačno.

U nastavku utorka lokalno može pasti malo kiše duž Jadrana, bura će se raspuhati, treba računati na oluje, pod Velebitom navečer i orkanske udare. U kopnenim krajevima mirnije, no mjestimice može biti slabe oborine na granici kiše i snijega.

Na Staru godinu će također biti vjetrovito na moru, osobito u prvom dijelu dana. Na kopnu će puhati slab do umjeren jugozapadnjak, u prvom dijelu dana na istoku sjeverozapadnjak. Bit će uglavnom suho, pretežno sunčano, a poslijepodne i navečer će rasti naoblaka u unutrašnjosti.

Nova godina bit će u znaku južine, jugo i jugozapadnjak će puhati, pojačano u gorskim predjelima. Poslijepodne i navečer će se navlačiti oblaci, treba računati na kišu na dijelu obale, na planinama u noći može pasti malo snijega.

U petak također na planinama može biti malo snijega, češće će kišiti duž Jadrana i u područjima uz Jadran. Uz južinu, toplije.

Za vikend nestabilno, uz kišu i snijeg, kojeg bi mjestimice moglo biti i u nizinama, barem tako trenutano sugeriraju prognostički modeli, no situacija je još podložna promjeni.

