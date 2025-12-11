VREMENSKA PROGNOZA
Na kopnu česta magla, Jadran sunčaniji, evo kad je moguća promjena
Donosimo vremensku prognozu naše meteorologinje Tee Blažević
Magla, mjestimice vrlo gusta, smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti, ali i na dijelu obale, uglavnom sjevernog Jadrana. Na mjestima pod maglom kolnici su vlažni i skliski, vozače se poziva na oprez. Kako su temperature jutros niske, moguća je poledica.
U nastavku četvrtka bit će sunčanije duž Jadrana i u Gorskoj Hrvatskoj, dok će u ostatku unutrašnjosti biti tmurnije, što zbog niskih oblaka što zbog magle, i to će onda utjecati na temperature.
U petak će također biti tmurno na kopnu, sunčanije će biti duž Jadrana i u područjima uz Jadran, gdje će onda biti i osjetno toplije.
Subota donosi sunčanije prilike Jadranu i Gorskoj Hrvatskoj, dok će drugdje na kopnu biti tmurnije i hladnije, a slično vrijeme nastavit će se i tijekom nedjelje, bez promjena, uglavnom stabilno.
Čini se da se i u novom tjednu nastavlja većinom stabilno vrijeme, barem u početku. Promjena vremena moguća je potkraj utorka i u srijedu.
