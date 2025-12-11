Oglas

VREMENSKA PROGNOZA

Na kopnu česta magla, Jadran sunčaniji, evo kad je moguća promjena

author
Tea Blažević
|
11. pro. 2025. 07:15
magla, cesta, autocesta, put, putovanje
Mirela Bačić/N1

Donosimo vremensku prognozu naše meteorologinje Tee Blažević

Oglas

Magla, mjestimice vrlo gusta, smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti, ali i na dijelu obale, uglavnom sjevernog Jadrana. Na mjestima pod maglom kolnici su vlažni i skliski, vozače se poziva na oprez. Kako su temperature jutros niske, moguća je poledica.

U nastavku četvrtka bit će sunčanije duž Jadrana i u Gorskoj Hrvatskoj, dok će u ostatku unutrašnjosti biti tmurnije, što zbog niskih oblaka što zbog magle, i to će onda utjecati na temperature.

U petak će također biti tmurno na kopnu, sunčanije će biti duž Jadrana i u područjima uz Jadran, gdje će onda biti i osjetno toplije.

Subota donosi sunčanije prilike Jadranu i Gorskoj Hrvatskoj, dok će drugdje na kopnu biti tmurnije i hladnije, a slično vrijeme nastavit će se i tijekom nedjelje, bez promjena, uglavnom stabilno.

Čini se da se i u novom tjednu nastavlja većinom stabilno vrijeme, barem u početku. Promjena vremena moguća je potkraj utorka i u srijedu. 

Teme
vremenska prognoza

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ