Pred nama su sunčani dani, ali i sve hladnija jutra: U Dalmaciji vrijeme idealno za berbu maslina

U nedjelju će u unutrašnjosti ujutro ponegdje biti magle, no nakon njezina razilaženja očekuje se pretežno sunčano vrijeme uz malu do umjerenu naoblaku. Na Jadranu će biti vedro, uz slabiju buru koja će tijekom dana prestati, a zatim će zapuhati vjetrovi južnog smjera. Idealno za branje maslina.