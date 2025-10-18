VREMENSKA PROGNOZA
Pred nama su sunčani dani, ali i sve hladnija jutra: U Dalmaciji vrijeme idealno za berbu maslina
Pred nama je promjenjivo, ali većinom povoljno vrijeme. Prijepodne će biti djelomice sunčano, no na istoku i jugu zemlje u jutarnjim satima zadržat će se više oblaka, uz mogućnost slabe kiše ili ponekog pljuska.
Anticiklona nad zapadnom i srednjom Europom postupno slabi, dok sa Atlantika prema europskom kopnu prodire nestabilan i vlažan zrak.
Do ponedjeljka će taj sustav stići do Alpa, a manji dio zaobići će planinski lanac i proširiti se prema Genovskom zaljevu. Plitka ciklona nad Otrantom i južnim Jadranom sporo se premješta prema Grčkoj te se postupno popunjava, no i dalje podržava oblačno vrijeme na jugu Dalmacije.
Sunčanu uz umjerenu naoblaku
Danas će prevladavati sunčano vrijeme, uz povremeno povećanu naoblaku na južnom Jadranu te u Slavoniji i Baranji. Najviše dnevne temperature bit će oko 16 °C u unutrašnjosti, dok će se na Jadranu kretati između 18 i 21 °C. Na sjevernom Jadranu puhati će slaba bura, povremeno pojačana u podvelebitskom primorju.
U nedjelju će u unutrašnjosti ujutro ponegdje biti magle, no nakon njezina razilaženja očekuje se pretežno sunčano vrijeme uz malu do umjerenu naoblaku. Na Jadranu će biti vedro, uz slabiju buru koja će tijekom dana prestati, a zatim će zapuhati vjetrovi južnog smjera. Idealno za branje maslina.
Jutarnje temperature u unutrašnjosti bit će između 1 i 5 °C, a na obali oko 12 °C. Najviša dnevna temperatura u unutrašnjosti dosezat će oko 15 °C, dok će uz obalu i na otocima biti između 17 i 20 °C.
Promjena vremena očekuje se početkom idućeg tjedna, kada će s juga stići oborine, mjestimična grmljavina i pojačano jugo.
