VREMENSKA PROGNOZA
Sredinom tjedna najviše sunčanih razdoblja, za vikend dugotrajna magla
Vedro je u Dalmaciji jutros, dok drugdje ima umjerene do povećane naoblake, u unutrašnjosti i magle, stoga se vozi po vlažnim i skliskim kolnicima. Vozače pozivaju na oprez iz Hrvatskog autokluba.
U nastavku utorka prevladavat će sunčano, osobito poslijepodne nakon izdizanja magle. Mjestimice se na kopnu može i dulje zadržati tmurnije, što će utjecati na temperature.
Slično i tijekom srijede, u unutrašnjosti u početku lokalno magla koja bi se ipak u većini predjela trebala izdići tijekom prijepodneva. Magla je moguća i na sjevernom Jadranu, osobito na zapadnoj obali Istre. Na ostatku obale od jutra pretežno sunčano, stoga će biti razmjerno toplo.
Stabilno vrijeme nastavit će se u četvrtak. Na Jadranu i uz njega prevladavat će sunčano, dok će na kopnu dan početi maglom, koja bi se ipak u većini krajeva trebala izdići tijekom prijepodneva.
U petak će na kopnu ponovno porasti vjerojatnost za dulje zadržavanje magle, što će uvelike utjecati na rast temeratura. Na Jadranu sunčanije, osobito u Dalmaciji.
Za vikend tmurnije u unutrašnjosti, zbog niskih oblaka i magle, dok će na Jadranu biti sunčanije.
