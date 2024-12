Stiže kiša, jak vjetar, u dijelovima zemlje i snijeg

Podijeli :

Pixabay/ilustracija

Što se tiče meteoalarma, DHMZ je na području Kvarnera i Istre izdao žuto upozorenje zbog bure s udarima i do 85 km/h, dok će na području Velebitskog kanala biti upaljeno narančasto upozorenje s nešto snažnijim udarima

Djelomice, na Jadranu i pretežno sunčano. U unutrašnjosti ujutro mjestimice magla, a u Gorskoj Hrvatskoj niski oblaci vrlo vjerojatno će se zadržati tijekom cijelog dana. Vjetar većinom slab, na istoku do umjeren jugoistočni. Na Jadranu umjerena bura, podno Velebita i jaka, ponegdje s olujnim udarima, poslijepodne će slabjeti. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 5 i 8, na obali, otocima i u unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 12 do 16 °C, najavljuje Državni hidrometeorološki zavod za ovaj ponedjeljak.

U utorak će se žuto upozorenje proširiti i na područje sjeverne Dalmacije, dok bi u srijedu na području cijelog Jadrana trebala puhati bura, s najjačim udarima na sjevernom Jadranu i na Kvarneru, piše Večernji list.

”Umjereno i pretežno oblačno, prijepodne na kopnu mjestimice magla, ponegdje i mraz. Poslijepodne osobito u Dalmaciji povremeno kiša, a navečer je u Gorskoj Hrvatskoj moguć i snijeg. Vjetar na kopnu slab, na moru bura u jačanju, osobito navečer na sjevernom dijelu, u Dalmaciji danju umjeren istočni i jugo. Najniža temperatura od -2 do 1, na Jadranu od 5 do 9 °C. Najviša dnevna oko 5, a na obali, otocima te unutrašnjosti Istre i Dalmacije uglavnom od 11 do 16 °C”, prognoza je pak za srijedu.

