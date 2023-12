Velika promjena vremena: Snijeg prvo stiže u Gorski kotar, past će ga i do pola metra

U petak će biti iznadprosječno toplo. Padat će kiša, ali uz visokih ponegdje i 20 stupnjeva. No, već u subotu temperatura pada za čak 15 stupnjeva.

Prvo puno kiše, jak vjetar na moru…

Meteorolog Dnevnika Nove TV Nikola Vukić Topić najavljuje što možemo očekivati.

“Već su u četvrtak krenuli neki problemi. Mjestimice u Gorskoj i Središnjoj Hrvatskoj je bilo ledene kiše. Ona je opasna jer se smrzava u dodiru s tlom i stvara poledicu. Možda se sjećate situacije iz Gorskog Kotara iz 2014. godine. Takve katastrofalne situacije nisu tako česte kod nas. No slabija ledena kiša je relativno uobičajena pojava zimi kada nam stiže topla fronta, kada je temperatura malo ispod nule. Prvo zatopli u višim slojevima atmosfere, dok pri tlu ostane hladno. Toga sada više neće biti, ali generalno gledajući tijekom zime ćemo toga imati dosta”, rekao je.

Kaže kako građani u idućim danima trebaju pratiti vremensku prognozu i upozorenja.

“Puše jako i olujno jugo, bura nabija more na obalu i moglo bi doći do poplavljivanja nekih riva, osobito u kombinaciji tlaka zraka. U petak će biti manji pritisak na more i automatski se more jače diže. Imamo i više kiše, u petak će je biti još. Kad se zbroje te količine od četvrtka i petka vjerojatno će pasti više od 100 litara po četvornom metru. Ima puno kiše i u Sloveniji. Tako da će doći i do dizanja vodostaja rijeka, osobito Mrežnice, Kupe, Save, Dobre, ali i drugih, tako da su nam za vikend izgledne mjere obrane od poplava”.

Pad temperatura i snijeg. Negdje će ga biti od 30 do 50 cm

Potom stiže pad temperatura, a onda i snijeg.

“Prve prognoze su se malo promijenile. Zahladnjenje nam stiže nešto kasnije. U unutrašnjost stiže tek u petak navečer i nastavit će se tijekom subote. Snijeg ćemo imati tek u subotu poslijepodne. Prvo naravno stiže u Gorski kotar i tamo će ga pasti najviše. Od 30 do 50 centimetara. U Lici će ga biti manje. Od 10 do 20 centimetara. Navečer će ga biti i u središnjoj Hrvatskoj. Moguće je i u nizinama. Ne očekujem da će ga biti puno u Zagrebu. Međutim, Zagorje i Medvednica su druga priča”.

Prognozirao je i kakva će općenito biti zima.

“Zima će vrlo vjerojatno biti blaga, toplija od prosjeka, ali i vlažnija”, kazao je.

U školi smo učili da zima počinje 21. prosinca, a sad se spominju i neki drugi datumi.

“Astronomski zima počinje kada nastupi zimski solsticij, a to je između 20. i 23. prosinca. No, najčešće se to događa između 21. i 22. prosinca, zato smo učili to tako u školi. Zbog jednostavnosti. To je ono kad je noć najduža u godini. Klimatološki je druga priča. Zima počinje 1. prosinca. Tome je tako zbog jednostavnosti izračuna”, pojasnio je.

