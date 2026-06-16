Vremenska prognoza
Nestabilno, ali sve toplije. Temperature bi mogle rasti i do 36 stupnjeva
Iako mjestimice ima povećane naoblake, čak i magle, osobito na kopnu, u većini krajeva utorak je počeo barem dijelom sunčano.
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U nastavku dana, većinom poslijepodne, lokalno može biti kiše i pljuskova s grmljavinom, pretežno u unutrašnjosti i na krajnjem jugu. Prema večeri će sa sjeverozapada rasti naoblaka.
Srijeda također neće biti posve stabilna. U kopnenim krajevima poslijepodne lokalno može biti pljuskova.
Nestabilno vrijeme nastavit će se i u drugom dijelu tjedna. Četvrtak će biti uglavnom sunčan, no poslijepodne u unutrašnjosti postoji mogućnost za lokalne pljuskove.
U petak bi oborina uglavnom trebala izostati u većini krajeva, što vrijedi i za subotu i za nedjelju. Vikend će biti većinom stabilan, bit će vruće u mnogim krajevima, moguće i vrlo vruće. Temperatura bi lokalno mogla dosegnuti i 36 stupnjeva.
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