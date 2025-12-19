Oglas

Vremenska prognoza

Na pomolu promjena, Božić bi u dijelu zemlje mogao biti bijeli

author
Tea Blažević
|
19. pro. 2025. 07:16
26.12.2024., Zagreb, Hrvatska - Zimske radosti na Sljemenu. Photo: Josip Mikacic/PIXSELL
Josip Mikacic/PIXSELL

Tmurno je jutros u većini krajeva, što zbog magle što zbog niske naoblake. U većem dijelu zemlje vozi se po mokrim i skliskim kolnicima, vozače pozivaju na oprez iz Hrvatskog autokluba.

Temperature su niske, osobito u predjelima gdje je naoblaka manja, mjestimice ima i mraza. U nastavku petka mjestimice duž Jadrana i uz Jadran može biti slabe oborine. Ipak, bit će i sunčanih razdoblja, kako na Jadranu tako i na kopnu.

Subota donosi sive prilike, barem u unutrašnjosti, gdje će lokalno biti rosulje. Sunčanije će biti na Jadranu, s tim da još ujutro uglavnom može biti slabe oborine na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana te u Gorskom kotaru.

U nedjelju pretežno sunčano na Jadranu, no na kopnu će biti dugotrajne magle i niskih oblaka iz kojih mjestimice može pasti malo rosulje.

Slično i tijekom ponedjeljka, no u utorak, osobito prema kraju dana stiže pogoršanje. Temperature će padati pa bi već na Badnjak u gorju moglo biti snijega, tako u ovim trenucima pokazuju prognostički materijali.

Teme
vremenska prognoza vrijeme

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

