Vremenska prognoza
Na pomolu promjena, Božić bi u dijelu zemlje mogao biti bijeli
Tmurno je jutros u većini krajeva, što zbog magle što zbog niske naoblake. U većem dijelu zemlje vozi se po mokrim i skliskim kolnicima, vozače pozivaju na oprez iz Hrvatskog autokluba.
Temperature su niske, osobito u predjelima gdje je naoblaka manja, mjestimice ima i mraza. U nastavku petka mjestimice duž Jadrana i uz Jadran može biti slabe oborine. Ipak, bit će i sunčanih razdoblja, kako na Jadranu tako i na kopnu.
Subota donosi sive prilike, barem u unutrašnjosti, gdje će lokalno biti rosulje. Sunčanije će biti na Jadranu, s tim da još ujutro uglavnom može biti slabe oborine na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana te u Gorskom kotaru.
U nedjelju pretežno sunčano na Jadranu, no na kopnu će biti dugotrajne magle i niskih oblaka iz kojih mjestimice može pasti malo rosulje.
Slično i tijekom ponedjeljka, no u utorak, osobito prema kraju dana stiže pogoršanje. Temperature će padati pa bi već na Badnjak u gorju moglo biti snijega, tako u ovim trenucima pokazuju prognostički materijali.
