VREMENSKA PROGNOZA
Za vikend hladnije uz dugotrajnu maglu, evo gdje se očekuje sunce
Donosimo vremensku prognozu naše meteorologinje Tee Blažević
Iako je na mjestima jutros vedrije zbog jugozapadnjaka, lokalno ima magle, vidljivost je smanjena na cestama u unutrašnjosti, vozače se poziva na oprez. U nastavku srijede prevladavat će uglavnom sunčano diljem zemlje, osobito nakon izdizanja magle.
Stabilno vrijeme nastavlja se i u drugom dijelu tjedna.
Četvrtak će također početi maglom u mnogim kopnenim krajevima, a maglovito može biti i na dijelu obale, osobito uz zapadnu obalu Istre. Ipak, sunčanije će biti na Jadranu, dok bi se u unutrašnjosti mjestimice magla mogla dulje zadržavati, što će utjecati i na temperature.
Petak donosi tmurnije prilike na kopnu, što zbog niskih oblaka što zbog magle, zbog čega će temperature biti niže. Na Jadranu sunčanije.
Slično i u subotu, u unutrašnjosti uglavnom dugotrajniji magla i niski oblaci, dok su u nedjelju izglednija sunčana razdoblja, osobito poslijepodne.
