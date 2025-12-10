Oglas

Za vikend hladnije uz dugotrajnu maglu, evo gdje se očekuje sunce

Tea Blažević
10. pro. 2025. 07:21
Donosimo vremensku prognozu naše meteorologinje Tee Blažević

Iako je na mjestima jutros vedrije zbog jugozapadnjaka, lokalno ima magle, vidljivost je smanjena na cestama u unutrašnjosti, vozače se poziva na oprez. U nastavku srijede prevladavat će uglavnom sunčano diljem zemlje, osobito nakon izdizanja magle. 

Stabilno vrijeme nastavlja se i u drugom dijelu tjedna.

Četvrtak će također početi maglom u mnogim kopnenim krajevima, a maglovito može biti i na dijelu obale, osobito uz zapadnu obalu Istre. Ipak, sunčanije će biti na Jadranu, dok bi se u unutrašnjosti mjestimice magla mogla dulje zadržavati, što će utjecati i na temperature.

Petak donosi tmurnije prilike na kopnu, što zbog niskih oblaka što zbog magle, zbog čega će temperature biti niže. Na Jadranu sunčanije. 

Slično i u subotu, u unutrašnjosti uglavnom dugotrajniji magla i niski oblaci, dok su u nedjelju izglednija sunčana razdoblja, osobito poslijepodne.

