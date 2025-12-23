Oglas

vremenska prognoza

Zimski preokret pred Božić: Ciklona na Badnjak donosi snijeg u dijelovima zemlje

N1 Info
23. pro. 2025. 07:10
10.01.2025., Zagreb - nakon nekoliko dana juzine i temperature koja je u gradu prelazila desetke stupnjeva, gradjane zagreba u jutarnjim satima iznenadila susnjezica i snijeg. Photo: Robert Anic/PIXSELL
Robert Anic / Pixsell

Utorak je u cijeloj zemlji svanuo većinom oblačan, malo vedrine ima samo ponegdje u Dalmaciji. Kiše već ima na otvorenom moru i otocima te ponegdje uz obalu sjevernog Jadrana, a na kopnu su kolnici vlažni i skliski od mjestimične magle i rosulje.

Nastavak dana će biti oblačan. Povremeno se očekuje kiša, osobito na Jadranu i krajevima uz Jadran, ali kako dan odmiče kiša će biti sve raširenija i u kopnenim krajevima. Jačat će jugo, osobito u Dalmaciji i na otvorenom moru gdje može biti jakih i olujnih udara. Krajem dana na sjevernom Jadranu jaka bura. Temperatura se neće bitnije mijenjati u odnosu na jutrošnju - na kopnu od 1 do 5°C, a na Jadranu između 12 i 17 Celzijevih stupnjeva.

Sutra, na Badnjak, će sredozemna ciklona imati izravan utjecaj na vrijeme u cijeloj Hrvatskoj. Na Jadranu česta, mjestimice i obilna kiša, a na kopnu će kiša postupno prelaziti u snijeg, već od jutra u gorju, ali tijekom dana sve raširenije i u nižem području središnje i sjeverozapadne Hrvatske.

Snježni pokrivač se očekuje u gorskim područjima, ali mjestimice i u nizinama pa bi Badnjak dijelu unutrašnjosti mogao donijeti bijeli zimski ugođaj. Temperatura u unutrašnjosti od 0 do 5, a duž obale između 7 na sjevernom gdje će puhati olujna bura i 14 Celzijevih stupnjeva na južnom dijelu gdje će i dalje puhati jako jugo. Zbog jakog vjetra na Jadranu i snijega kroz gorski dio Hrvatske izvjesni su problemi u prometu. 

Na Božić postupno smanjenje oborina, osobito na Jadranu gdje može biti i malo sunca. U unutrašnjosti još mjestimice susnježica i snijeg, ali u manjoj količini. 

Zatim bi do kraja tjedna trebalo biti više suhog vremena. Jutra posvuda hladnija, na kopnu uz mraz i maglu, a danju bi trebalo biti i nešto sunca. 

