Zimski preokret pred Božić: Ciklona na Badnjak donosi snijeg u dijelovima zemlje

Nastavak dana će biti oblačan. Povremeno se očekuje kiša, osobito na Jadranu i krajevima uz Jadran, ali kako dan odmiče kiša će biti sve raširenija i u kopnenim krajevima. Jačat će jugo, osobito u Dalmaciji i na otvorenom moru gdje može biti jakih i olujnih udara. Krajem dana na sjevernom Jadranu jaka bura. Temperatura se neće bitnije mijenjati u odnosu na jutrošnju - na kopnu od 1 do 5°C, a na Jadranu između 12 i 17 Celzijevih stupnjeva.

