bakterija Bartonella henselae
Bolest mačjeg ogreba: Uzrok, simptomi i kako liječiti problem koji krene kao običan prištić na koži?
Bolest mačjeg ogreba uzrokuje bakterija Bartonella henselae. Može se prepoznati po mjehuriću koji se javlja nekoliko dana nakon što osobu ogrebe mačka. Mjehurić se onda pretvara u gnojni prištić pa u krastu. Ova se bolest tretira lijekovima protiv bolova i toplim oblozima.
Bolest mačjeg ogreba se javlja nakon što osobu ogrebe, ugrize ili poliže zaražena mačka. Nastaje zbog bakterije, a na kraju dolazi do oticanja limfnih čvorova.
Sve može trajati mjesecima, a najčešće ovu bolest dobivaju djeca.
Kod pojedinih osoba može doći i do komplikacija pa će biti potreban liječnički nadzor i uzimanje antibiotika.
Što je bolest mačjeg ogreba?
Ova bolest je zapravo ne toliko česta bakterijska infekcija koja se dobiva nakon ugriza i grebanja mačke koja ima bakteriju. Jednako tako, ova bolest se može dobiti i kada vas zaražena mačka poliže po otvorenoj rani na koži.
Bakteriju Bartonella henselae mačkama prenose zaražene buhe, a mačke ili mačići mogu mjesecima biti bez simptoma.
Najčešće su zaražene ulične mačke i mlade mačke koje ne pokazuju simptome bolesti. Kako ne bi došlo do bolesti, potrebno je odmah u toploj vodi i blagom sapunu isprati ranu.
Kako prepoznati bolest mačjeg ogreba?
Prvi simptom koji se javlja na mjestu ugriza ili ogrebotine je mjehurić, odnosno gnojni prišt. Ovo može izgledati i poput osipa ili nabubrenog dijela kože, a javlja se blizu inficiranog područja.
Osim navedenoga, javljaju se i povišena temperatura, oticanje limfnih čvorova u blizini inficiranog područja. Područje će oko tih limfnih čvorova biti drugačije boje. Tako može biti ružičaste, crvene ili pak sivkaste ili smeđe.
Osim toga, javlja se bol u mišićima, kostima ili zglobovima, gubitak apetita ili gubitak kilograma, glavobolja i umor. Simptomi se javljaju tri do deset dana nakon što je bakterija došla na kožu.
Češće se javlja kod djece.
Komplikacije bolesti mačjeg ogreba
U slučaju da se bakterija proširi na druge organe, može doći do problema s funkcioniranjem mozga, bolesti srca, oticanja jetre i slezene, ali i do problema s očima.
Ovisno o tome na koje se organe bolest širi.
Osobe koje imaju oslabljeni imunološki sustav mogu razviti bacilarnu angiomatozu ili bacilarnu peliozu.
Bacilarna angiomatoza uzrokuje stvaranje viška krvnih žila, što vodi do stvaranja mase ili ciste na organima i kostima.
Bacilarnu peliozu uzrokuju ciste ispunjene krvlju na jetri.
Kako se bolest mačjeg ogreba tretira?
Najčešće se bolest dijagnosticira samo pregledom kože i pipanjem limfnih čvorova.
U drugim slučajevima je potrebno napraviti pretragu krvi.
Dobra je vijest da se simptomi bolesti povlače sami od sebe. Ipak, u ublažavanju simptoma može pomoći uzimanje lijekova protiv bolova ili stavljanje toplih obloga na natečene limfne čvorove. Kod komplikacija će biti potrebno uzimati antibiotike.
Treba znati da limfni čvorovi mogu ostati natečeni i do osam tjedana i da je to potpuno normalno. Ipak, ako se simptomi pogoršavaju, potrebno je ponovno posjetiti liječnika.
Zaključak
Bolest mačjeg ogreba je bakterijska infekcija koja se može prepoznati po nizu simptoma. Najčešće se tretira lijekovima protiv bolova ili toplim oblozima, dok će u pojedinim sljučajevima biti potreban antibiotik.
Važno je pratiti tijek bolesti i po potrebi posjetiti liječnika.
