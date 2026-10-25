LIJEČNIK UPOZORAVA
Bolest pluća koju mnogi zamjenjuju s astmom: Ovih šest simptoma ne smijete ignorirati
Plućna fibroza ozbiljna je bolest koju mnogi ne prepoznaju na vrijeme, a njezini se simptomi često pogrešno pripisuju astmi ili drugim, manje ozbiljnim stanjima.
Oglas
Novo istraživanje britanske organizacije Action for Pulmonary Fibrosis pokazalo je da svaki treći oboljeli na dijagnozu čeka dulje od godinu dana.
U istraživanju provedenom među 1200 pacijenata svaki peti ispitanik naveo je da je najmanje pet puta posjetio liječnika prije nego što je upućen specijalistu, prenosi Independent.
Kako objašnjava dr. Matt Swallow iz organizacije Asthma + Lung UK, plućna fibroza nastaje kada se u plućima stvara ožiljno tkivo, zbog čega ona postaju kruća i teže se šire. Time se smanjuje njihova sposobnost prijenosa kisika u krv.
Bolest mogu uzrokovati izloženost štetnim česticama, autoimune bolesti i određeni lijekovi, a ponekad uzrok ostaje nepoznat.
Šest simptoma na koje treba obratiti pozornost
Prema riječima dr. Swallowa, šest znakova koji mogu upućivati na plućnu fibrozu su dugotrajan suhi kašalj, otežano disanje, umor, neobjašnjiv gubitak tjelesne težine, plavkaste ili sive usne te zadebljanje vrhova prstiju.
Posebno upozorava na kašalj koji traje dulje od šest tjedana i nedostatak zraka pri svakodnevnim aktivnostima.
„Ako primijetite da se zadišete više nego inače ili da vam uobičajene aktivnosti postaju teže, obratite se liječniku”, savjetuje Swallow.
Dijagnostika može uključivati mjerenje razine kisika u krvi, pregled pluća, rendgensko snimanje, spirometriju i CT, a ponekad i biopsiju.
Ožiljci koji su već nastali na plućima ne mogu se ukloniti, no liječenjem se može usporiti napredovanje bolesti. Primjenjuju se antifibrotični lijekovi, a ovisno o uzroku i imunosupresivi. U težim slučajevima razmatra se transplantacija pluća.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas