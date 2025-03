Brazilsko podizanje stražnjice: Savršena figura uz najveću stopu smrtnosti u estetskoj kirurgiji

Podijeli :

Brazilsko podizanje stražnjice, poznatije na engleskoj skraćenici BBL ili Brazilian Butt Lift je estetski kirurški zahvat koji kombinira liposukciju i transfer masnoća kako bi se postigao puniji, podignutiji i oblikovaniji izgled stražnjice.

Riječ je o povećanju stražnjice vlastitom masti ili lipofilingu. Važna je napomena da je BBL zahvat s najvišom stopom smrtnosti u estetskoj kirurgiji.

Tijekom ovog postupka, kirurg uklanja višak masnog tkiva s područja poput trbuha, bokova ili bedara putem liposukcije, a zatim pročišćenu masnoću ubrizgava u stražnjicu kako bi se postigao željeni oblik i volumen. Cilj brazilskog podizanja stražnjice je naglašavanje proporcija i stvaranje uravnotežene tjelesne konture. Implantatima se može poboljšati izgled obješene, ravne ili asimetrične stražnjice.

Kako izgleda BBL ili brazilsko podizanje stražnjice?

Idealni kandidati za BBL su zdrave osobe koje imaju dovoljno masnog tkiva na drugim dijelovima tijela za liposukciju. Također, važno je da pacijenti imaju realna očekivanja i razumiju rizike povezane s postupkom. Osobe koje nemaju dovoljno vlastitog masnog tkiva možda neće biti prikladni kandidati za ovaj zahvat. Cijeli postupak traje nekoliko sati, ovisno o količini masnoće koja se prenosi i željenim rezultatima.

Postupak se izvodi pod općom anestezijom i sastoji se od nekoliko koraka:

Liposukcija Pročišćavanje masnoće Injekcija masnoće

Prije operacije se provode obavezne konzultacije kroz koje pacijent i kirurg detaljno razgovaraju o postupku, željama i očekivanjima. Tijekom konzultacija kirurg procjenjuje količinu masnog tkiva na tijelu i utvrđuje prikladna područja za liposukciju. Najčešće su to trbuh, bokovi, bedra ili leđa.

Pacijent će tada dobiti upute o pripremi za brazilsko podizanje stražnjice. Među uputama će biti da mora prestati pušiti, da mora izbjegavati alkohol i da mora pripremiti tijelo bez određenih lijekova kako bi se smanjili rizici tijekom operacije.

Postupak operacije BBL:

Liposukcija : Tijekom zahvata kirurg koristi tanke cijevi (kanile) kako bi uklonio masno tkivo s odabranih područja. Masnoća se aspirira kroz male rezove te odstranjuje

: Tijekom zahvata kirurg koristi tanke cijevi (kanile) kako bi uklonio masno tkivo s odabranih područja. Masnoća se aspirira kroz male rezove te odstranjuje Pročišćavanje masnoće : Prikupljena masnoća se nakon liposukcije obrađuje pomoću posebnih medicinskih uređaja kako bi se uklonile nečistoće i tekućine te sačuvale zdrave masne stanice koje se onda mogu koristiti za naknadno ubrizgavanje

: Prikupljena masnoća se nakon liposukcije obrađuje pomoću posebnih medicinskih uređaja kako bi se uklonile nečistoće i tekućine te sačuvale zdrave masne stanice koje se onda mogu koristiti za naknadno ubrizgavanje Injekcija masnoće u stražnjicu : Kirurg nakon čišćenja ubrizgava obrađenu masnoću u strateške dijelove stražnjice kroz male rezove. Cilj bi trebao biti postići prirodan izgled, volumen i simetriju.

: Kirurg nakon čišćenja ubrizgava obrađenu masnoću u strateške dijelove stražnjice kroz male rezove. Cilj bi trebao biti postići prirodan izgled, volumen i simetriju. Nakon zahvata , pacijent nosi kompresijski odjevni predmet kako bi se smanjilo oticanje i oblikovalo tretirano područje

, pacijent nosi kompresijski odjevni predmet kako bi se smanjilo oticanje i oblikovalo tretirano područje Pacijent ostaje pod liječničkim nadzorom nekoliko sati ili noć prije odlaska kući

Cijeli postupak traje između 2 i 4 sata, ovisno o količini masnoće koja se prenosi i ciljevima brazilskog podizanja stražnjice.

Rizici operacije brazilskog podizanja stražnjice

Iako je brazilsko podizanje stražnjice popularan estetski zahvat s visokim stupnjem zadovoljstva pacijenata, važno je razumjeti da sa sobom nosi određene rizike i komplikacije. Ovi rizici mogu biti manji, poput modrica i oteklina, ali i ozbiljni, poput masne embolije, koja može ugroziti život.

Najozbiljniji rizik: Masna embolija

Što je masna embolija? Masna embolija nastaje kada se masne stanice slučajno ubrizgaju u vene ili arterije tijekom postupka i uđu u krvotok. Ove masne čestice mogu uzrokovati blokadu krvnih žila, osobito u plućima ili srcu, što može biti smrtonosno. Masna embolija je razlog zašto je je BBL jedan od najsmrtonosnijih zahvata u estetskoj kirurgiji.

Tijekom svoje karijere 692 kirurga diljem svijeta su prijavili 32 slučaja smrti od masne embolije i 103 slučaja bez smrtnog ishoda. Ipak, stručnjaci misle da je mnogo slučajeva ostalo neprijavljeno.

Uzroci masne embolije u BBL-u:

Nepravilna tehnika injekcije masnoće

Prekomjerno ubrizgavanje masnoće u duboke slojeve stražnjice, gdje se nalaze velike krvne žile

Simptomi masne embolije:

Poteškoće s disanjem, ubrzani puls, vrtoglavica, zbunjenost ili plavetnilo kože.

Ovaj rizik čini BBL jednim od zahvata s najvišom stopom smrtnosti u estetskoj kirurgiji (procjena: 1 smrt na 3.000 zahvata)

Infekcije

Uzrok raznih infekcija mogu biti nepoštivanje sterilnih uvjeta tijekom zahvata ili loša postoperativna higijena kod pacijenta. Infekcije nisu rijetke i lako se prepoznaju. Simptomi su crvenilo, oticanje, bol, iscjedak iz rana ili povišena tjelesna temperatura. Infekcije je potrebno odmah liječiti jer ako se ne liječi, može dovesti do sepse, odnosno opasne sustavne infekcije.

Asimetrija stražnjice

Kod nekih pacijenata može se dogoditi da jedna strana stražnjice ima više masnoće od druge, što može rezultirati neujednačenim izgledom. Ovo se može dogoditi zbog nejednake raspodjele masnoće tijekom injekcije ili različite apsorpcije masnoće u lijevoj i desnoj strani stražnjice. Kod mnogih operacija je potrebna je korektivna operacija što povećava rizik od nastanka masne embolije.

Nekroza masnog tkiva

Nekroza masnog tkiva javlja se kada ubrizgane masne stanice ne dobiju dovoljno opskrbe krvlju i umru. Ako se ovo dogodi, nakon operacije BBL ili brazilskog podizanja stražnjice se mogu pojaviti tvrda područja ili kvrge ispod kože, promjene boje kože iznad zahvaćenog područja i iscjedak neugodnog mirisa u težim slučajevima. Poznat slučaj nekroze kao simptoma podizanja stražnjice je influenserica Alex koja je gotovo preminula. Prvo je primijetila da joj je jedna strana stražnjice počela oticati nakon operacije. Na ultrazvuku je saznala da se radi o mrtvom tkivu i kada je uspjela pronaći kirurga koji bi to riješio, operacija je izvedena u zadnji tren. „Bilo je hitno u tom trenutku. Toliko se zagnojilo da sam bila hitan slučaj. Dakle, morali su mi razrezati zadnjicu, kako bi uklonili svu tekućinu i čvrstu masnu nekrozu. Još uvijek imam ožiljak, to je užasno. A da nikad nisam našla svog liječnika, to bi bila velika infekcija koja bi me ubila“, priznala je Alex.

Za rješavanje ovog problema je potrebna dodatna operacija kako se uklonilo mrtvo tkivo.

Modrice i oteklina

Gotovo svi pacijenti imaju modrice i oticanje na tretiranim područjima, osobito na mjestima liposukcije i to nije neobično. Modrice obično nestaju u roku od dva do tri tjedna, dok oticanje može potrajati do tri mjeseca.

Hematom i serom, nakupljanje krvi ili tekućine

Nakon operacije brazilskog podizanja stražnjice se može pojaviti hematom, odnosno, nakupljanje krvi ispod kože zbog oštećenja krvnih žila tijekom operacije. Osim nakupljanja krvi može doći i do nakupljanja limfne tekućine ispod kože nakon liposukcije ili injekcije. To se naziva serom. Jedno i drugo je potrebno ukloniti punkcijom ili drenažom jer u suprotnom mogu izazvati infekciju.

Prekomjerna apsorpcija masnoće

Kod nekih žena se stražnjica nakon BBL-a smanjila. Razlog tomu je što se oko 30-50% ubrizgane masnoće može apsorbirati unutar prvih nekoliko mjeseci. To može dovesti do smanjenja volumena stražnjice i potrebe za dodatnim zahvatom kako bi se postigli željeni rezultati.

Dugotrajna bol ili ukočenost

Kod liposukcije ili ubrizgavanja može doći do oštećenja živaca ili tkiva što može rezultirati stalnom boli, utrnulošću ili trncima u određenim područjima. Kod nekih pacijenata nestaje u roku nekoliko mjeseci, kod nekih traje godinama.

Duboka venska tromboza (DVT) i plućna embolija

Duboka venska tromboza je stvaranje krvnog ugruška u dubokim venama, obično u nogama, što može uzrokovati plućnu emboliju ako ugrušak dospije u pluća. Ovo se može dogoditi ako pacijent dugotrajno leži tijekom oporavka. Stoga se pacijentima odmah nakon operacije daje prilagođena odjeća poput kompresijskih čarapa i savjetuje kretanje rano nakon operacije.

Ožiljci

Iako su rezovi napravljeni tijekom zahvata obično mali, neki pacijenti mogu razviti vidljive ožiljke koji se teško uklanjaju.

Svi rizici BBL-a se mogu smanjiti, prvenstveno odabirom iskusnog kirurga i pridržavanjem uputa. Također, jako je važno osigurati da pacijent nema zdravstvenih stanja koja bi mogla povećati rizik od komplikacija.

Oporavak nakon operacije podizanja stražnjice i iskustva BBL-a

Prema iskustvima pacijenata dostupnima na internetskim forumima i recenzijskim platformama poput RealSelf, većina ih navodi da su zadovoljni rezultatima te da su isti povećali njihovo samopouzdanje i zadovoljstvo izgledom. Nakon zahvata, stražnjica izgleda punije, oblikovanije i prirodnije u usporedbi s implantatima. „Rezultati su fantastični! Moja stražnjica sada izgleda oblikovano, a masnoća uklonjena s trbuha učinila je moj struk tanjim“, napisala je jedna od korisnica.

Međutim, većina ističe da je oporavak jako izazovan zbog nemogućnosti sjedenja ili ležanja na stražnjici tijekom prvih nekoliko tjedana. „Prvih tjedan dana bilo je teško jer nisam mogla sjediti ni ležati na leđima. Korištenje posebnog jastuka za sjedenje pomoglo mi je, ali je nelagoda trajala jako dugo.“

Važna napomena da se rezultati brazilskog podizanja stražnjice obično vide tek nakon tri do šest mjeseci, a to ističu i pacijentice. „Trebalo je nekoliko mjeseci da vidim konačni oblik, ali vrijedilo je čekanja. Sad izgleda odlično.“

Većina se pacijenata suočila s komplikacijama poput modrica, oteklina i asimetrije, dok rijetki izvještavaju o ozbiljnijim problemima, poput masne embolije. Tako postoji informacija o Melissi Kerr, 31-godišnjakinji koja je umrla za vrijeme operacije povećanja stražnjice.

Iako je brazilsko podizanje stražnjice relativno učinkovit način za postizanje oblikovanog tijela i punije stražnjice, proces zahtijeva temeljitu pripremu, pridržavanje postoperativnih uputa i strpljenje tijekom oporavka. Međutim, postupak donosi brojne i velike rizike te se mnogima nakon upoznavanja s rizicima vježbanje ipak čini kao pametnija opcija.

