“fibermaxxing”
Novi wellness trend: Vlakna kao prirodni saveznik u borbi za zdraviji život
Potrošači — osobito pripadnici generacije Z — opsjednuti su zdravljem probave, što je dovelo do širenja trenda “fibermaxxinga” na TikToku. Dok ljudi pokušavaju povećati unos vlakana u svojim obrocima, velike prehrambene kompanije koriste taj trend lansiranjem novih proizvoda fokusiranih na vlakna.
„Postoji stvarna potreba potrošača kada je riječ o probavi i zdravlju crijeva, i to vidimo već nekoliko godina“, rekla je Sherry Frey, liderica za zdravlje i wellness u tvrtki NIQ. Mlađa generacija, dodala je, razumije da je zdravlje probave povezano s ljepšom kožom i boljim kognitivnim funkcijama, piše CNN.
Tvrtka Dataessential, koja se bavi istraživanjem hrane i pića, otkrila je da je 52 % potrošača zainteresirano za isprobavanje “fibermaxxinga” nakon što su čuli za taj trend, dok 42 % kupaca smatra da je hrana s oznakom „bogata vlaknima“ zdravija.
Vlakna se nadovezuju na ranije wellness trendove, rekla je Frey za CNN. Prvo je došla hidratacija, vidljiva u rastu proizvoda poput Liquid I.V.-a i Electrolita. Zatim protein — trend koji ne pokazuje znakove usporavanja.
„Prirodni sljedeći korak su vlakna“, rekla je, nazvavši spajanje trendova „savršenom olujom“.
Osim toga, dokazano je da vlakna potiču „prirodno stvaranje GLP-1 hormona u našem tijelu“, dodala je, referirajući se na hormon koji suzbija apetit i koji je ključan u lijekovima za mršavljenje poput Wegovyja, koji preplavljuju tržište.
Velike prehrambene kompanije reagiraju
Želja potrošača za vlaknima već je vidljiva na policama trgovina. U prognozi trendova Whole Foodsa za 2026. godinu navodi se da će biti „više isticanja vlakana na ambalaži“, kao i više proizvoda s dodanim vlaknima.
Thrive Market, internetski supermarket s članarinom, zabilježio je rast od 30 % u pretragama pojmova povezanih s vlaknima tijekom prošle godine, pri čemu kupci najčešće biraju grickalice, pločice i dodatke prehrani, rekao je glasnogovornik za CNN.
Velike prehrambene kompanije su to primijetile. Izvršni direktor PepsiCoa Ramon Laguarta rekao je tijekom posljednjeg poziva o poslovnim rezultatima u listopadu da će „vlakna biti sljedeći protein“.
„Potrošači počinju shvaćati da su vlakna ono što im je potrebno. Zapravo, riječ je o deficitu u prehrani američkih potrošača i to će postati sve izraženije“, rekao je Laguarta analitičarima.
PepsiCo već jača svoj portfelj bezalkoholnih pića proizvodima s naglaskom na vlakna. Prošlog ljeta lansirao je „Pepsi Prebiotic Cola“, gazirano piće pogodno za crijevnu floru, nakon preuzimanja brenda Poppi. U planu su i novi proizvodi, uključujući verzije SunChipsa, Smartfood kokica i Propel hidratacijskih napitaka s dodatkom vlakana.
Izvršni direktor McDonald’sa predvidio da će vlakna „biti veliki hit“ 2026.
Izvršni direktor McDonald’sa Chris Kempczinski također je nedavno na Instagramu predvidio da će vlakna „biti veliki hit“ 2026. godine, što bi moglo značiti da će se i lanac brze prehrane uključiti u taj trend.
Prema Frey, upravo će grickalice — poput čipsa i napuhanih krekera — biti glavno bojno polje za vlakna, osobito proizvodi od mahunarki i grahorica. No okus ostaje ključan faktor, posebno kod proizvoda biljnog podrijetla.
„Potrošači su spremni na kompromis, ali ne uvijek ako okus nije dobar“, rekla je Frey. „Unatoč ekonomskim uvjetima, spremni su platiti malo više za ovakve proizvode.“
Tu na scenu stupaju robne marke trgovačkih lanaca. One također ulaze u wellness segment s proizvodima obogaćenima vlaknima, ali bez visokih cijena.
Aldi je nedavno ponovno lansirao svoju internu liniju proizvoda koja uključuje kopije „zdravijih“ gaziranih pića i energetskih pločica. Walmart širi svoju liniju Bettergoods, koja obuhvaća niz proizvoda s biljnim sastojcima.
Je li to zaista zdravo?
Preporučeni dnevni unos vlakana iznosi oko 25 grama za odrasle žene i do 35 grama za odrasle muškarce, prema medicinskim stručnjacima, pa je „općenito riječ o zdravom trendu“, rekao je Paul Kriegler, registrirani dijetetičar i viši direktor nutricionističkih proizvoda u Life Time Fitnessu.
Ipak, unaprijed pakirani proizvodi koji se pojavljuju na policama nisu čarobno rješenje za ovaj nutritivni deficit. On bi radije vidio da se potrošači okrenu odjelima s voćem i povrćem kako bi zadovoljili potrebe za vlaknima.
Nove prehrambene smjernice američke vlade također potiču ljude da daju prednost „pravoj hrani“, uključujući „cjelovite žitarice bogate vlaknima“, te da smanje unos visoko prerađene hrane.
„Godinama učim klijente da svaki dan pojedu hrpu povrća veličine svoje glave“, rekao je Kriegler za CNN. „Ironija je u tome što većina namirnica koje pomažu u ‘fibermaxxingu’ uopće nema deklaraciju — morate ih kupiti svježe.“
