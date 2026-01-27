Novi wellness trend: Vlakna kao prirodni saveznik u borbi za zdraviji život

„Postoji stvarna potreba potrošača kada je riječ o probavi i zdravlju crijeva, i to vidimo već nekoliko godina“, rekla je Sherry Frey, liderica za zdravlje i wellness u tvrtki NIQ. Mlađa generacija, dodala je, razumije da je zdravlje probave povezano s ljepšom kožom i boljim kognitivnim funkcijama, piše CNN.