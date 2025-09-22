Optički neuritis: Uzrok, simptomi i liječenje problema koji može skrivati ozbiljnu bolest

Svi simptomi se javljaju u oku i utječu na vid. Tako dolazi do bolova u oku koji se pogoršavaju kako se oko miče. Može doći i do privremenog djelomičnog ili potpunog gubitka vida, a može se pojaviti i smanjena vidljivost boja. Kod nekih ljudi se javljaju i bljeskovi u učima kako se oči miču, a mogu se javiti i promjene u prilagođavanju oka na svjetlost.