Optički neuritis: Uzrok, simptomi i liječenje problema koji može skrivati ozbiljnu bolest

Optički neuritis nastaje kada upala ošteti optički živac u oku. Može se prepoznati po boli kod pomicanja oka, a može se pojaviti i privremeni gubitak vida na jednom oku.
S ovom pojavom su povezane autoimuna i kronična stanja poput multiple skleroze. Važno je na vrijeme potražiti pomoć liječnika, kako bi se stanje tretiralo i ne bi dovelo do većih komplikacija.
Kada upala optičkog živca uzrokuje bol i probleme s vidom, radi se o optičkom neuritisu. Javljaju se razni simptomi, čak i privremeni gubitak vida. Upravo zato treba posjetiti liječnika i potražiti pomoć.
Što je optički neuritis?
Ovo je vrsta bolesti živca u oku koja nastaje kada upala utječe na signale koji putuju kroz optički živac, koji pak povezuje oči i mozak. Upala ujedno i oštećuje navedeni živac. Optički neuritis može biti tipični, atipični i pedijatrijski.
Tipični je onaj koji se javlja na jednom oku, a oporavak traje nekoliko dana i najčešće nije potrebno uzimati posebne lijekove. Atipični se javlja na oba oka, a oporavak traje dulje. Veže se uz pojedine autoimune bolesti i stanja. Pedijatrijski optički neuritis se javlja kod djece.
Kako prepoznati optički neuritis?
Svi simptomi se javljaju u oku i utječu na vid. Tako dolazi do bolova u oku koji se pogoršavaju kako se oko miče. Može doći i do privremenog djelomičnog ili potpunog gubitka vida, a može se pojaviti i smanjena vidljivost boja. Kod nekih ljudi se javljaju i bljeskovi u učima kako se oči miču, a mogu se javiti i promjene u prilagođavanju oka na svjetlost.
U nekim slučajevima će optički neuritis biti prvi znak multiple skleroze, a može se javiti i uz druga stanja i bolesti. Tako se može pojaviti uz infekcije ili autoimune bolesti, poput lupusa.
Zašto dolazi do optičkog neuritisa?
Vjeruje se da do bolesti dolazi kada imunološki sustav pogrešno prepoznaje tvar koja prekriva optički živac, a to onda vodi do upale i oštećenja mijelina. Postoji nekoliko razloga zašto se javlja, to su autoimuna stanja, infekcije, droge i toksini, a nekada neće biti poznat točan razlog.
Optički neuritis je najčešći kod osoba između 20 i 40 godina i kod žena. Također, određene genetske predispozicije mogu utjecati na pojavu bolesti.
Kako liječiti optički neuritis?
Prije svega, potrebno je na vrijeme posjetiti liječnika i reći mu sve simptome. Liječnik će potom napraviti nekoliko testova oka, a može se napraviti i vađenje krvi, kao i magnetska rezonanca kojom se može vidjeti i ima li osoba multiplu sklerozu ili druga stanja koja su izazvala pojavu bolesti.
Nekada će se problem s okom riješiti sam od sebe i neće biti potrebni lijekovi, dok će nekada trebati uzimati steroide.
U nekim slučajevima će se trebati liječiti infekcija ili drugi uzroci koji su doveli do bolesti.
Zaključak
Optički neuritis nastaje kada upala ošteti optički živac. Može se prepoznati po nizu simptoma u oku, a često ga se povezuje s određenim kroničnim stanjima ili autoimunim bolestima.
Važno je posjetiti liječnika koji će odrediti tijek liječenja.
