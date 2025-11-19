Ovaj jutarnji ritual kardiolozi preporučuju svim ženama starijim od 50 godina

Briga o srcu važna je u svakoj životnoj dobi, ali nakon pedesete postaje ključna. Kardiolog dr. A. Garvi Rene upozorava da s godinama raste rizik od srčanog i moždanog udara, ali i bolesti bubrega. Zato svaka osoba starija od 50 godina treba redovito provjeravati krvni tlak i razinu šećera u krvi, čak i prije nego što uvede nove zdrave navike.