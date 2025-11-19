Ovaj jutarnji ritual kardiolozi preporučuju svim ženama starijim od 50 godina

Naše svakodnevne navike imaju veći utjecaj na zdravlje nego što mislimo.
Oglas
Uravnotežena prehrana, redovita tjelesna aktivnost, dovoljan san i sposobnost upravljanja stresom mogu učiniti čuda. Povremena brza hrana neće napraviti veliku štetu, ali ako većinu vremena živimo nezdravo, ni “dobar dan” to ne može nadoknaditi.
Dobra vijest je da nikada nije kasno za promjenu. Kardiolozi ističu da postoji jednostavan, ugodan i učinkovit jutarnji ritual koji posebno preporučuju ženama starijim od 50 godina, piše “Parade”, a prenosi Danas.rs.
Zašto je zdravlje srca presudno nakon pedesete?
Briga o srcu važna je u svakoj životnoj dobi, ali nakon pedesete postaje ključna. Kardiolog dr. A. Garvi Rene upozorava da s godinama raste rizik od srčanog i moždanog udara, ali i bolesti bubrega. Zato svaka osoba starija od 50 godina treba redovito provjeravati krvni tlak i razinu šećera u krvi, čak i prije nego što uvede nove zdrave navike.
S njim se slaže i dr. Mark T. Lofman.
“Do pete dekade života primjećujemo značajan porast zdravstvenih problema povezanih sa srcem, uključujući srčani i moždani udar te bolesti bubrega. Poduzimanje koraka za očuvanje kardiovaskularnog zdravlja može pomoći u smanjenju, odgađanju ili izbjegavanju ovih komplikacija”, naglašava on.
Dodaje da su redoviti, sveobuhvatni pregledi neizostavan dio prevencije:
“To ne znači samo rutinski pregled, već i zajednički rad na individualnim čimbenicima rizika te praćenje cjelokupnog zdravstvenog profila. Takvi pregledi trebali bi obuhvatiti razgovore o prehrani, tjelesnoj aktivnosti i životnim navikama”, kaže on.
Najbolji jutarnji ritual za srce prema kardiolozima
Prema dr. Reneu, žene starije od 50 godina trebale bi dan započeti šetnjom:
“Brza šetnja od 20 do 30 minuta izvrstan je način da zaštitite svoje srce”, smatra doktor.
Američka kardiološka udruga preporučuje najmanje 150 minuta umjerene aktivnosti tjedno, što se lako može postići kratkom šetnjom svakog jutra. Iako 20 minuta može djelovati malo, redovitost je ključ uspjeha.
Znanost potvrđuje dobrobiti hodanja
Brza šetnja znači tempo od najmanje četiri km/h – dovoljno brzo da srce brže kuca, ali da još uvijek možete razgovarati. Brojna istraživanja pokazuju da redovito hodanje:
- Smanjuje rizik od kardiovaskularnih bolesti
- Poboljšava regulaciju šećera u krvi
- Smanjuje rizik od dijabetesa tipa 2 i demencije
- Produžava životni vijek
Osim fizičkih dobrobiti, šetnja na otvorenom smanjuje stres, a upravo to, ističe dr. Rene, dodatno čuva zdravlje srca.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas