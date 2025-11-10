Liječnici upozoravaju: Ova vrsta sira je najgora za kolesterol

Ilustracija / Unsplash

Ako vam liječnik dijagnosticira povišen kolesterol, vjerojatno će vam savjetovati da poduzmete korake kako biste ga snizili. To obično podrazumijeva promjene u prehrani – smanjenje unosa određenih namirnica i povećanje drugih. Jedna od namirnica koja se često prva „nađe na udaru“? Sir.

„Sir sadrži mnogo zasićenih masti, koje mogu povećati razinu LDL-a, tzv. ‘lošeg’ kolesterola“, objašnjava Keri Gans, dijetetičarka, piše Nova.rs. „S vremenom, povišen LDL može povećati rizik od srčanih bolesti.“

Međutim, to ne znači da se morate zauvijek odreći sira ako imate visok kolesterol. „Potrebno ograničenje unosa ovisi o pojedincu – o predispoziciji za kardiovaskularne bolesti, ali i o cjelokupnom načinu prehrane“, dodaje Jessica Cording, dijetetičarka.

Ipak, dijetetičari upozoravaju da postoji jedna vrsta popularnog sira koju bi osobe s povišenim kolesterolom posebno trebale ograničiti.

Koji je popularni sir najgori za kolesterol?

Nažalost za ljubitelje mekih sireva – odgovor je brie.

„Brie je bogat, kremast sir koji sadrži mnogo zasićenih masti, pa ga je najbolje jesti povremeno, kao poslasticu,“ objašnjava Tara Gidus Collingwood, savjetnica za sportsku prehranu i vlasnica tvrtke Tara Gidus Nutrition Consulting.

Zasićene masti mogu povećati LDL kolesterol i time rizik od razvoja srčanih bolesti.

Oko 28 g brie sira sadrži 7,5 g masti, od čega je gotovo 5 g zasićenih masti. Većina ljudi pojede više od te količine odjednom, što znači da samo jednim obrokom brie sira možete premašiti preporučeni dnevni unos zasićenih masti.

„Njegova meka tekstura i blag okus lako vas navedu da pojedete više nego što mislite,“ dodaje Gans.

Collingwood kaže da je u redu s vremena na vrijeme pojesti „mali komad“. „Ali česti ili veliki obroci ovog sira brzo mogu povisiti razinu kolesterola,“ upozorava ona.

Drugi sirevi koji nisu idealni za kolesterol

Cording savjetuje da budete oprezni sa svim mekim i kremastim sirevima.

„Kremasti sirevi općenito sadrže mnogo zasićenih masti,“ objašnjava ona.

„Tu spadaju sirevi s trostrukom količinom vrhnja (‘triple cream’) i prerađeni kremasti namazi.“

Prerađeni sirevi, poput krem sira, mogu dodati još više zasićenih masti i natrija u prehranu, što je štetno za zdravlje srca, upozorava Beth Warren, dijetetičarka i autorica knjige Living Real Life with Real Food.

Kako uživati u siru ako pazite na kolesterol

I dalje možete jesti sir, ali uz umjerenost i pažljiv odabir.

„Veličina porcije je ključna,“ kaže Collingwood. „Držite se količine od 28 g i birajte lakše opcije poput mozzarelle s manje masti, fete ili kozjeg sira.“

Cording savjetuje da pazite i na ukupnu ravnotežu u prehrani.

„Trudite se da većina masti koje unosite dolazi iz nezasićenih izvora poput maslinovog ulja, avokada, orašastih plodova i sjemenki – ali i dalje možete uživati u malo sira,“ kaže ona.

„Budući da je dokazano kako topiva vlakna pomažu u snižavanju LDL kolesterola, kombinirajte sir s namirnicama bogatim vlaknima – povrćem, voćem, orašastim plodovima, grahom ili integralnim žitaricama – kako biste zadržali ravnotežu.“

Na kraju, Warren poručuje da sir jedete svjesno i u malim količinama:

„Uživajte u svakom zalogaju – mala količina doista može biti sasvim dovoljna.“