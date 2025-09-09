"To jest kontradikcija. Postoji niz formalno-pravnih pitanja - tko to dijete prijavljuje? Da li ga majka prijavljuje? Postoji mogućnost za trgovanje bebama. Postavljam pitanje - tko će prijaviti to dijete? Tko će ustanoviti da je baš ta majka rodila to dijete?", postavlja pitanja pa dodaje:



"Što se tiče ovog poroda u kojem je preminuo jedan od blizanaca - da se on dovršio primjerice u Petrovoj, oba bi djeteta bila živa, naveo je Goluža koji vjerojatno ima više iskustva. Blizanačka trudnoća je visokorizična trudnoća. Nema tog ginekologa koji će sa stopostotnom sigurnošću da će neki porod biti fiziološki, a ne patološki"; ističe ginekolog.