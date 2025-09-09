bivši ministar za N1
Milinović o velikim rizicima poroda kod kuće: Nikad ne bih u tome sudjelovao
U hrvatskom zdravstvu izvanbolnički porod je siva zona. Bivši ministar zdravstva Darko Milinović je, gostujući u Novom danu kod našeg Tihomira Ladišića objasnio je koji su najveći rizici, ali i zašto je došlo do izostanka regulacije ovog bitnog pitanja.
Tragedija zbog koje je uhićena primalja s austrijskim državljanstvom, a nakon tragedije u Zagrebu kad je prilikom kućnog poroda blizanaca jedno dijete preminulo, ogolila je problem nedostatne brige sustava za one majke koje odluče roditi van rodilišta.
"Zatvarao sam rodilišta zbog manjka te mogućnosti"
Bivši ministar zdravstva Darko Milinović na samom početku razgovora u Novom danu podsjetio je da je tijekom svog ministarskog mandata zatvorio nekoliko rodilišta zbog činjenice da nisu imale mogućnost "hitnog operativnog dovršenja poroda."
"Sestre primaljstva su kompetentne voditi fiziološki porod u bolnicama po zakonu. Međutim, postavlja se vrlo jasno pitanje - nitko ne može garantirati da on u jednom trenutku neće postati patološki.
Jedan sasvim normalan porod, imali smo takav slučaj nedavno, otkucaj bebe odjednom padne na 50. Ako se ne reagira u roku od 10 minuta, možete izgubiti dijete", pojašnjava rizike Milinović koji ističe da se on kao ginekolog nikad ne bi upustio u rizik poroda kod kuće.
Postavlja se jasno pitanje koje je u ponedjeljak u fokus javnosti stavila i Hrvatska komora primalja; zašto primalje ne mogu obavljati posao van bolnica, ako zakon već dozvoljava porod kod kuće?
Formalno-pravna pitanja porođaja kod kuće
"To jest kontradikcija. Postoji niz formalno-pravnih pitanja - tko to dijete prijavljuje? Da li ga majka prijavljuje? Postoji mogućnost za trgovanje bebama. Postavljam pitanje - tko će prijaviti to dijete? Tko će ustanoviti da je baš ta majka rodila to dijete?", postavlja pitanja pa dodaje:
"Što se tiče ovog poroda u kojem je preminuo jedan od blizanaca - da se on dovršio primjerice u Petrovoj, oba bi djeteta bila živa, naveo je Goluža koji vjerojatno ima više iskustva. Blizanačka trudnoća je visokorizična trudnoća. Nema tog ginekologa koji će sa stopostotnom sigurnošću da će neki porod biti fiziološki, a ne patološki"; ističe ginekolog.
"Žena može roditi i u autu. Imali smo niz slučajeva rodilja koje su se porodile kod kuće. To treba regulirati vrlo, vrlo strogo. Volio bih vidjeti kolegu koji bi potpisao da će taj i taj porod dobro proći jer postoji i niz situacija nakon poroda, kada dođe do velikog krvarenja uslijed atonije uterusa, kada je bitno da se reagira unutar pet minuta, jer ako ne reagirate - gubite ženu", ističe Milinović i dodaje da je to razlog manjka regulacije poroda kod kuće.
Žene iz drugih zemalja dolaze pomoći pri porodu
Imamo situaciju da iz Austrije dolazi državljanka koja pomaže pri porodu. Oni se navodno plaćaju i više tisuća eura.
"Vjerojatno je problem donošenja zakona kod nas što se nitko ne usudi potpisati da su stvoreni svi preuvjeti da će porod, kojeg je žena odlučila dovršiti kod kuće, da bi on završio fiziološki dobro", rekao je. Naveo je primjer poroda koji je započeo savršeno uredno, a da je u roku 10 minuta odjednom morao ga dovršavati carskim rezom.
"Ja ne bih sjedio u tom Povjerenstvu, ne bih to potpisao i nikad ne bih sudjelovao u porodu izvan bolnice, odnosno negdje gdje ne postoji mogućnost hitnog dovršenja poroda", jasan je bivši ministar zdravstva.
