Možda ste se našli u situaciji u kojoj vas je netko zamolio da postanete sudužnik za njegov kredit. Ili možda sami razmišljate o podizanju kredita, ali vam je potreban sudužnik kako biste povećali svoju kreditnu sposobnost. U oba slučaja, važno je temeljito razumjeti što znači biti sudužnik i tko uopće može preuzeti tu odgovornu ulogu.

Odgovor na pitanje potražili smo u jednom zagrebačkom odvjetničkom uredu.

Što je točno sudužnik i koja je njegova uloga?

Sudužnik je osoba koja zajedno s glavnim dužnikom (korisnikom kredita) solidarno jamči za urednu otplatu kredita. Za razliku od jamca, sudužnik povećava kreditnu sposobnost glavnog dužnika, što je ključna razlika između ova dva pojma koja se često miješaju.

"Sudužnik je jednak jamcu u obvezama i pravima, jedino što sudužnik povećava kreditnu sposobnost korisnika kredita", objašnjava odvjetnica Roberta Gottwald. "Jamstvom sudužnici daju pravo banci da u slučaju neredovite otplate kredita potražuje otplatu od njih."

Da budemo sasvim jasni - kada ste nekome sudužnik za kredit, to ne znači da imate ikakvo pravo na predmet koji se tim kreditom kupuje. Primjerice, ako ste sudužnik za stambeni kredit , nemate nikakva prava na stan koji se tim kreditom kupuje. Vaša uloga je isključivo preuzimanje obveze otplate kredita u slučaju da glavni dužnik neuredno vraća kredit.

Tko može biti sudužnik?

Sudužnik ne može biti bilo tko. Da bi netko mogao postati sudužnik, mora zadovoljiti određene uvjete koje propisuje svaka pojedina banka. Ovi uvjeti mogu varirati od banke do banke, ali postoje neki zajednički kriteriji:

Kreditna sposobnost - Sudužnik mora biti kreditno sposoban. Ovo je najvažniji uvjet jer je svrha sudužnika upravo u povećanju ukupne kreditne sposobnosti za dobivanje kredita. Redovita primanja - Sudužnik mora imati stabilna i redovita mjesečna primanja. Banke obično zahtijevaju da sudužnik ima stalno zaposlenje s primanjima koja se uplaćuju na račun. Dob - Sudužnik mora biti punoljetna osoba. Gornja dobna granica ovisi o politici banke i vrsti kredita, ali obično se kreće oko 65 ili 70 godina (do kraja otplate kredita). Uredna kreditna povijest - Sudužnik ne bi trebao imati negativnu kreditnu povijest. Banke provjeravaju Hrvatski registar obveza po kreditima (HROK) kako bi utvrdile kreditnu povijest potencijalnog sudužnika. Bez prekomjernih postojećih obveza - Sudužnik ne bi trebao imati previše postojećih kreditnih obveza koje bi mogle ugroziti njegovu sposobnost da otplati kredit za koji jamči.

Važno je napomenuti da izračun kreditne sposobnosti sudužnika varira ovisno o vrsti kredita i sudužništva. "Izračun kreditne sposobnosti sudužnika razlikuje se prema vrsti sudužništva i vrsti kredita koji uzimate", napominje odvjetnica Gottwald.

Kako banke procjenjuju kreditnu sposobnost sudužnika?

Banke imaju različite metode izračuna kreditne sposobnosti sudužnika, ali uglavnom se vode sljedećim načelima:

Kreditna sposobnost sudužnika računa se na isti način kao i kreditna sposobnost glavnog dužnika.

Primanja sudužnika umanjuju se za njegove postojeće obveze .

. Od ukupnih primanja oduzima se zakonom propisan egzistencijalni minimum (obično oko 35 % ukupnih primanja).

Preostali iznos predstavlja maksimalni iznos rate koju sudužnik može podnijeti.

Neke banke gledaju obveze po sudužništvima različito. U nekim bankama takve obveze smanjuju kreditnu sposobnost od 10 % do čak 100 % anuiteta tih kredita, ovisno o internim pravilima banke.

Koje su obveze i rizici sudužnika?

Odluka da postanete nekome sudužnik nikako nije trivijalna i nosi sa sobom značajne obveze i rizike koje trebate pažljivo razmotriti:

Solidarna odgovornost - Kao sudužnik, odgovarate kreditnoj instituciji za sve dospjele obveze. Banka može zahtijevati ispunjenje tih obveza i od glavnog dužnika i od sudužnika, sve dok obveza ne bude potpuno ispunjena. Umanjenje vlastite kreditne sposobnosti - Sudužništvo umanjuje vašu osobnu kreditnu sposobnost. To znači da ćete teže dobiti vlastiti kredit dok ste nekome sudužnik. Prisilna naplata - Ako glavni dužnik ne plaća kredit, banka može započeti s prisilnom naplatom od vas kao sudužnika, uključujući i ovršni postupak na vašoj imovini i plaći. Trajanje obveze - Obveza sudužnika traje sve do potpune otplate kredita, što može biti dugo razdoblje (pogotovo kod stambenih kredita).

Kako se zaštititi ako ste odlučili biti sudužnik?

Prije nego što pristanete biti nekome sudužnik, odvjetnica Roberta Gottwald predlaže da poduzmete sljedeće korake kako biste se zaštitili:

Detaljno se informirajte - "Detaljno se informirajte o pravima i obvezama koje imate kao sudužnik iz ugovornog odnosa zbog vrste i težine obveza koje ugovorom preuzimate. Upoznajte se sa zakonskim propisima ili se izravno informirajte u kreditnoj instituciji." Procijenite mogućnosti glavnog dužnika - "Na temelju dostupnih i objektivnih izvora provjerite i procijenite mogućnosti glavnog dužnika da uredno izvršava obveze iz ugovora koje se odnose na planirani iznos i rok otplate kredita koji namjerava zatražiti." Ugovorite osiguranje - "Obvezno prethodno ugovorite (ne dogovorite!) s glavnim dužnikom i adekvatno osiguranje, koje će vam omogućiti da pokrijete sve troškove budete li morali platiti njegove obveze po kreditu kao sudužnik, na primjer zadužnicom, zasnivanjem založnog prava na imovini glavnog dužnika i sl." Konzultirajte stručnjaka - "O načinu ugovaranja takvog osiguranja konzultirajte se sa stručnom osobom (npr. odvjetnikom)."

Ovi koraci mogu vam pomoći da smanjite rizike koje preuzimate kao sudužnik i osigurate da u slučaju problema imate adekvatnu zaštitu.

Može li sudužnik prekinuti sudužnički odnos?

Jedno od pitanja koje se često postavlja jest može li sudužnik "izaći" iz sudužničkog odnosa jednom kad je on već uspostavljen. Odgovor nije jednostavan.

Teret sudužništva moguće je ukloniti samo ako glavni dužnik ponudi banci neki drugi prihvatljivi instrument osiguranja ili drugog sudužnika. To mogu biti:

Novi sudužnik s odgovarajućom kreditnom sposobnošću

Hipoteka na nekretninu

Polica osiguranja

Neki drugi instrument osiguranja koji banka prihvati

Međutim, kada glavni dužnik dođe u financijske probleme, oslobađanje od sudužništva u praksi je vrlo teško ostvariti jer banka već tretira sudužnika kao glavnog dužnika s ciljem naplate svojeg potraživanja.

Biti sudužnik znači preuzeti značajnu financijsku odgovornost koja može imati dugoročne posljedice na vaše financijsko stanje. Prije nego što pristanete biti nekome sudužnik, temeljito razmislite o svim aspektima takve odluke, upoznajte se s pravima i obvezama koje iz toga proizlaze te po potrebi potražite savjet stručne osobe.

Sudužništvo može pomoći prijatelju ili članu obitelji da ostvari svoje ciljeve, ali istovremeno može značajno ograničiti vaše financijske mogućnosti i izložiti vas riziku u slučaju da glavni dužnik ne ispunjava svoje obveze. Zato je ključno da ovu odluku donesete informirano i s punom sviješću o svim potencijalnim posljedicama.