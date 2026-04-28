Njemačka vlada planira uvođenje "poreza na šećer"

Njemačka vlada planira uvođenje poreza na zašećerene napitke kojim bi se djelomice financirala reforma zdravstvenog sustava, javljaju njemački mediji u utorak pozivajući se na izvore u vladi.
„Njemačka vlada je u sklopu reforme zdravstvenog sustava prihvatila prijedloge povjerenstva ministarstva zdravstva o uvođenju 'nameta na šećer‘ u osvježavajućim napicima“, javljaju njemački mediji pozivajući se na izvore u ministarstvu financija.
Prema istim izvorima namet bi se ravnao prema količini šećera u bezalkoholnim i tzv. Energy napicima. Ostali proizvodi koji sadrže šećer, poput slatkiša i keksa, bili bi izuzeti od ovog poreza.
Za dodatno financiranje blagajni zdravstvenih osiguranja planirano je, kako nadalje prenose mediji, i povećanje poreza na alkoholna pića i duhanske proizvode.
Prema nekim izvorima planirani su i dodatni nameti na plastičnu ambalažu.
Povjerenstvo stručnjaka, koje je sazvalo ministarstvo zdravstva, još je krajem ožujka predložilo namet na šećer u visini od 26 centi za napitke koji sadrže više od pet grama šećera na 100 mililitara.
Sličan poraz se ubire u zemljama poput Velike Britanije.
Njemačka vlada u srijedu planira predstaviti okvire proračuna za 2027. pri čemu je reforma zdravstvenog sustava jedan od većih projekata iz koalicijskog ugovora demokršćansko-socijaldemokratske vlade Friedricha Merza.
Stručnjaci već godinama kritiziraju sustav financiranje njemačkog zdravstva a kao glavni problem vide postojanje paralelnih blagajni zdravstvenog osiguranja koje se dijele na obvezne i privatne čime se, po mišljenju mnogih, stvaraju podjele među pacijentima.
