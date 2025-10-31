Pet znakova koji otkrivaju da ne unosite dovoljno proteina

Protein je jedan od najvažnijih sastojaka zdrave prehrane i ima ključnu ulogu u funkcioniranju cijelog tijela. Osim što pomaže u izgradnji mišića, protein utječe na razinu energije, metabolizam te izgled kože, kose i noktiju.
Oglas
Većina ljudi trebala bi unositi oko 25 do 30 grama proteina po obroku. Problem je što se ta količina često unese tek navečer, dok se ostatak dana uglavnom preskače. Tijelo ne skladišti proteine – oni se razgrađuju u aminokiseline i odmah koriste, stoga je važno unositi ih redovito, piše Klix.
Ako niste sigurni jedete li dovoljno proteina, obratite pažnju na ovih pet znakova.
1. Brzo ste ponovno gladni
Ako ste ubrzo nakon jela opet gladni, moguće je da vaš obrok nije sadržavao dovoljno proteina. Protein daje osjećaj sitosti i pomaže održati stabilnu razinu šećera u krvi.
2. Sporo zacjeljivanje rana
Ako ogrebotine ili manje rane sporo nestaju, vašem tijelu možda nedostaje proteina, koji je ključan za regeneraciju tkiva i stvaranje novih stanica.
3. Nedostatak rezultata unatoč treningu
Redovito vježbanje neće donijeti željene rezultate ako tijelu nedostaje proteina. Mišići se grade upravo od proteina, pa bez dovoljne količine njihova masa može stagnirati.
4. Tanja i prorijeđena kosa
Kosa stalno prolazi kroz faze rasta i mirovanja. Ako ne unosite dovoljno proteina, folikuli nemaju potrebnu “hranu”, a kosa može postati tanja i prorijeđena.
5. Lomljivi nokti
Nokti su građeni od keratina, oblika proteina. Bez dovoljno proteina postaju tanki, lomljivi i bez sjaja, čak i ako uzimate dodatne vitamine.
Ne morate odmah brojati grame – jednostavno uključite više proteina u obroke. Dodajte grčki jogurt, svježi sir, jaja, tofu ili dimljeni losos. Posebno obratite pažnju na doručak – mnogi ga preskaču ili jedu nešto što ne drži dugo sitima.
Proteinski obrok ujutro pomoći će tijelu da dobije energiju i potrebne nutrijente za cijeli dan.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas