Ovaj popularni lijek za prehladu smanjuje rizik od raka

Redovito uzimanje aspirina smanjuje rizik od razvoja raka gušterače za 40 posto kod pacijenata koji boluju od dijabetesa i za 20 posto u općoj populaciji, pokazalo je novo istraživanje znanstvenika Sveučilišta Southampton i Sveučilišne bolnice Southampton.

Jedan od najtežih tipova karcinoma

Studiju je organizirala dobrotvorna organizacija za borbu protiv raka PLANETS. Njezini članovi kažu da se istraživanjem došlo do “značajnog otkrića” za liječenje, kako se smatra “jednog od najtežih” vrsta karcinoma zbog niske stope preživljavanja.

Istraživači Sveučilišne bolnice Southampton proučavali su dostupne im podatke o gotovo 10.000 ljudi iz britanske Biobanke – grupe koju čini 500.000 ljudi u dobi između 37 i 73 godine, uključene u studiju između 2006. i 2010. godine.

Otkrili su da je rizik od razvoja raka gušterače smanjen za 40 posto u pacijenata koji su redovito uzimali aspirin, a boluju od šećerne bolesti (dijabetesa melitusa), kao i za 20 posto u općoj populaciji.

Tim je istaknuo da su podaci u skladu s prethodnim istraživanjima o preventivnom učinku aspirina u razvoju ostalih vrsta karcinoma. Studija je pokazala da se manji rizik zadržao i nakon dvije godine, odnosno i nakon pet godina od uključenja ispitanika u studiju.

Blokira enzime koji potiču rast stanica raka

Glasnogovornik PLANETS-a je rekao kako su ranija istraživanja pokazala da aspirin uspijeva blokirati proizvodnju enzima koji utječu na jačanje upale u organizmu i potiču rast stanica raka.

“U ljudi starijih od 50 godina kod kojih se razvije dijabetes deset je puta veća vjerojatnost da se dijagnosticira rak gušterače nego u općoj populaciji. I premda razlozi za povezanost nisu jasno definirani, u oba slučaja radi se o bolesti gušterače i postoji intolerancija na šećer. Najnižu stopu preživljavanja od svih vrsta karcinoma ima najčešći oblik, duktalni adenokarcinom gušterače (PDAC). Nažalost, obično se otkriva u uznapredovalom stadiju s petogodišnjim preživljavanjem od samo 5 posto”, stoji u objavi PLANETS-a.

Vjeruje se da je studija znanstvenika sa Sveučilišta Southampton, objavljena u časopisu Pancreatology, najsveobuhvatnije istraživanje koje ispituje povezanost svakodnevnog uzimanja aspirina i PDAC-a i prva koja pokazuje da je redovito uzimanje aspirina povezano s manjim rizikom od razvoja raka gušterače.

Dijabetes povezan s rakom gušterače

“Rak gušterače se smatra jednim od najtežih oblika karcinoma i gotovo svi oboljeli od ovog oblika raka umiru unutar pet godina od dijagnoze, a dugotrajnije preživljenje ograničeno je na one pacijente kojima je dijagnosticiran u ranome stadiju, kada je karcinom pogodan za kirurški zahvat”, kazao je dr. Zaed Hamady, konzultant hepatobilijarne, pankreasne i robotske kirurgije Sveučilišne bolnice Southampton.

“Istodobno smo ustanovili da trend raka gušterače raste i u Ujedinjenom Kraljevstvu i u svijetu, na sličan način kao i ostali oblici raka i znamo da postoji posebna povezanost između razvoja dijabetesa i raka gušterače. Ova velika studija ukazuje na to da svakodnevno korištenje aspirina, koji se tradicionalno povezuje sa smanjenim rizikom od razvoja srčanog udara ili srčanih komplikacija, može spriječiti i razvoj raka gušterače”, objavio je glasnogovornik PLANETS-a.

Rak debelog crijeva

“Otkrili smo i da je, u slučaju uzimanja aspirina i među općom populacijom rizik od razvoja raka gušterače za 20 posto manji. To se u prošlosti povezivalo s ostalim tipovima raka, posebice debelog crijeva, no sada to možemo reći i za rak gušterače.”

“No ono što nas najviše iznenađuje je činjenica da je preventivni učinak snažniji u pacijenata koji boluju od dijabetesa, s čak 40 posto manjim rizikom u ovoj skupini. S obzirom na povezanost dijabetesa i rizika od razvoja raka gušterače i lošeg ishoda za sve oboljele, ovo smatramo vrlo važnim otkrićem”, objavio je PLANETS.

