Sedam upozoravajućih znakova tumora na mozgu koje je lako previdjeti
Svatko ponekad ima glavobolju. Svatko ponekad zaboravi gdje je ostavio mobitel ili ne može prizvati nečije ime. U većini slučajeva ti su trenuci bezopasni – posljedica stresa, umora ili jednostavno preopterećenosti.
No, ponekad takvi simptomi mogu, srećom u rijetkim slučajevima, ukazivati na nešto mnogo ozbiljnije – tumor na mozgu, piše Science Alert.
Rani znakovi koje često zanemarujemo
U sklopu istraživanja o ranom otkrivanju tumora na mozgu, autorica je razgovarala s pacijentima koji su dobili tu dijagnozu. Njihova svjedočanstva pokazala su isti obrazac: i pacijenti i liječnici često su zanemarivali rane simptome, što je u nekim slučajevima dovelo do odgode dijagnoze.
To potvrđuju i ranije studije – ljudi često previđaju upozoravajuće znakove, a to je problem jer se tumori mozga teže liječe ako se otkriju kasno.
Simptomi tumora na mozgu često nalikuju uobičajenim svakodnevnim stanjima: umoru, stresu, migreni, menopauzi ili tjeskobi. Zbog toga ih je lako zanemariti ili racionalizirati. A u zdravstvenim sustavima gdje je teško brzo doći do liječnika opće prakse, mnogi pacijenti čekaju dok simptomi ne postanu previše izraženi.
Jedna pacijentica rekla je:
„Mislim da sam imala simptome sigurno dva ili tri mjeseca prije nego što sam otišla liječniku.“
Sedam simptoma koje su pacijenti opisali
Važno je naglasiti: ako imate jedan ili više ovih simptoma, to ne znači da imate tumor na mozgu. Ali ako se nešto u vašem tijelu uporno čini „pogrešno“ ili neuobičajeno, vrijedi provjeriti, vrijedi posjetiti liječnika.
Teškoće s pronalaženjem riječi
Neki su primijetili da im je teško pronaći prave riječi, sastaviti rečenice ili sudjelovati u razgovoru bez zadrške.
Jedan pacijent rekao je da mu je to djelovalo „čudno i neuobičajeno“, ali tada nije pridavao važnost.
Drugi je zapisivao što želi reći jer nije mogao to izgovoriti, iako je znao da „nešto nije u redu“.
Takve poteškoće mogu biti posljedica umora, stresa ili tjeskobe, ali ako su učestale ili se pojave iznenada, potrebno ih je istražiti.
Mentalna magla
Pacijenti su opisivali osjećaj „zamućenosti“ – teškoće s koncentracijom, pamćenjem ili jasnim razmišljanjem.
Jedna osoba je zakazala pregled kod liječnika, ali je do tog termina zaboravila zašto ga je uopće naručila.
Mentalna magla može biti povezana s menopauzom, lošim snom ili stresom, no ako se javlja uz druge neurološke promjene (probleme s govorom, vidom ili koordinacijom), treba je shvatiti ozbiljno i provjeriti s liječnikom.
Utrnulost ili trnci
Neki su pacijenti osjetili trnce ili utrnulost u dijelovima tijela – ponekad samo s jedne strane.
„Utrnula mi je desna strana lica, pola jezika i unutrašnjost usta“, rekao je jedan od njih.
To se ponekad događa kad tumor utječe na područja mozga zadužena za osjet i pokret.
Iako utrnulost može biti posljedica živčanih pritisaka, slabe cirkulacije ili migrene, ako je novonastala ili jednostrana, treba je provjeriti.
Poremećaji vida
Promjene vida bile su još jedan rani znak.
Jedan pacijent dobio je dvostruku sliku dok je gledao televiziju i mislio da mu trebaju nove naočale.
Drugi je primijetio da ravne linije izgledaju zakrivljeno.
„Mislila sam da su nam poslali loše šalice jer su sve izgledale ovalno – a svi su me čudno gledali“, rekao je.
Takve promjene mogu biti posljedica migrena, umora ili problema s očima, ali iznenadne ili neobične distorzije – osobito ako se jave s drugim simptomima poput glavobolje, vrtoglavice, slabosti ili utrnulosti – zahtijevaju pregled.
Neuredan rukopis
Nekoliko je pacijenata primijetilo da im se rukopis pogoršao ili da su imali problema s preciznim pokretima.
„U jednom trenutku nisam mogao pisati – moje su bilješke odjednom postale potpuno neuredne“, rekao je jedan.
Blage promjene u koordinaciji mogu biti rezultat umora ili nepažnje, ali stalno pogoršanje fine motorike može ukazivati na problem u dijelu mozga koji kontrolira pokrete.
Promjene osobnosti
Promjene u raspoloženju ili ponašanju mogu biti suptilne, ali značajne.
Jedan je pacijent mislio da su njegova razdražljivost i gubitak motivacije znakovi izgaranja:
„Nisam povezao stvari – samo sam htio u mirovinu jer sam bio umoran od svega.“
Iako se osobnost prirodno mijenja pod stresom ili životnim okolnostima, nagla i izražena promjena uz druge simptome može biti znak nečeg ozbiljnijeg, pa i to valja provjeriti.
Glavobolje
Glavobolje su vrlo česte i najčešće bezopasne.
No neki su pacijenti opisivali stalnu, nepopustljivu bol koja je trajala danima ili tjednima.
„Trajala je više od tjedan dana, javljala se gotovo svakodnevno“, rekao je jedan pacijent.
Poboljšanje dijagnoze
Trenutačna istraživanja ispituju mogu li novi dijagnostički alati pomoći liječnicima u ranijem otkrivanju tumora mozga – poput testova kognitivnih funkcija (pamćenje, pažnja, govor) i tekućih biopsija, krvnih testova koji traže fragmente tumorske DNA u krvotoku.
Budući da su simptomi tumora mozga vrlo raznoliki i slični mnogim uobičajenim stanjima, dijagnoza je često teška.
U većini slučajeva ti simptomi nemaju nikakve veze s rakom, ali ako su neuobičajeni, kombinirani ili traju dulje nego inače, ne treba ih zanemariti i treba otići k liječniku.
Poruka svih pacijenata u istraživanju bila je ista:
„Ako nešto u vašem tijelu ne djeluje normalno – provjerite. Čak i ako nije ništa ozbiljno, vrijedi znati.“
