Skidanje temperature kod odraslih?

Jeste li se ikada zapitali gdje prestaje normalna, a počinje povišena temperatura? Normalna tjelesna temperatura varira od osobe do osobe, ali općenito se smatra da je to raspon od 36,1 °C do 37,2 °C. Ova vrijednost nije statična – mijenja se tijekom dana, ovisno o fizičkoj aktivnosti, dobu dana, pa čak i o fazi menstrualnog ciklusa kod žena.