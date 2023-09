Tuberkuloza kostiju: Uzrok, simptomi i kako se najbolje tretira ovaj problem?

Podijeli :

Tuberkuloza kostiju je rijetki oblik tuberkuloze koji pogađa kosti i zglobove. Najčešće su zahvaćeni zglobovi koji nose težinu tijela, a mogu biti zahvaćene i kralježnica, kao i kosti šake ili lakta, posebno nakon neke ozljede. Bolest se teško dijagnosticira, a što se ranije otkrije, to je bolje za njeno tretiranje.

Tuberkuloza je bolest koja najčešće napada pluća, ali se može proširiti i na druge dijelove tijela.

Tuberkuloza kostiju može zahvatiti kralježnicu, kosti, ali i zglobove, a često nema simptoma.

Što uzrokuje tuberkulozu kostiju?

Ovu bolest uzrokuje već postojeća tuberkuloza u tijelu koja se proširila i na kosti. Tuberkuloza se inače širi zrakom i napada pluća, ali se krvotokom može proširiti i u ostatak tijela. Do nje isto tako može doći i kada osoba dođe u kontakt s inficiranom krvlju, tekućinama tijela ili gnojem.

Tuberkuloza kostiju je relativno rijetka, ali se u posljednjih nekoliko desetljeća povećala prisutnost ove bolesti u nerazvijenim zemljama. Zato jer je rijetka, bolest se i teško dijagnosticira i ako se ne tretira može dovesti do različitih zdravstvenih problema.

Općenito, tuberkulozu će prije dobiti osobe koje nisu cijepljene protiv nje, kao i osobe koje zbog neke druge bolesti imaju oslabljen imunitet.

U većem su riziku i osobe koje imaju HIV ili nedostatak vitamina D.

Kako prepoznati tuberkolozu kostiju?

Teško ju je dijagnosticirati jer u ranim stadijima nema simptoma. Jednom kada se prepozna ili kada prođe dovoljno vremena, simptomi mogu naglo uznapredovati.

Neki od simptoma tuberkuloze kostiju koji se javljaju su:

– bol u leđima

– bol u zahvaćenom području kostiju ili zglobova

– oticanje oko zahvaćenog područja

– ukočenost i problemi s hodanjem, pogotovo kod djece

– slabost u mišićima

Kod uznapredovale bolesti dolazi i do deformacije kostiju, neuroloških komplikacija ili do paralize. Uz to, mogu se javiti i uobičajeni simptomi tuberkuloze kao što su povišena temperatura, znojenje po noći, gubitak kilograma i slabost.

Dijagnoza i liječenje tuberkuloze kostiju

Bolest se nekada teško dijagnosticira jer simptomi nalikuju brojnim drugim bolestima. Upravo zato je potrebno napraviti i niz testova i pretraga.

Prije svega će trebati krvna pretraga da se vidi prisutnost bakterije koja uzrokuje tuberkulozu, a trebat će napraviti rentgensku snimku, magnetsku rezonancu i CT kostiju, kao i biopsiju zahvaćenog tkiva.

S druge strane liječenje obuhvaća dugotrajnu terapiju antibioticima s obzirom na to da tuberkulozu uzrokuju bakterije.

Antibiotici se trebaju uzimati od 6 do 18 mjeseci. Mogu se uzimati i kortikosteroidi. Potrebno je vršiti redovite kontrole kako bi se vidjelo djeluje li terapija.

Najvažnije je bolest otkriti na vrijeme i odmah je krenuti tretirati kako ne bi došlo do još većih problema. Tako u nekim slučajevima može doći i do oštećenja kostiju ili zglobova pa će biti potrebna i operacija kojom će se ukloniti zahvaćeno i inficirano područje.

Tuberkuloza kostiju se može spriječiti cijepljenjem ili izbjegavanjem kontakta s osobom za koju znate da ima aktivnu tuberkulozu.

