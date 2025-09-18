Uskoro pomičemo sat. Koliko je to štetno za zdravlje?

U Europskoj uniji dosadašnji pokušaji da se ukine pomicanje sata nisu uspjeli. Slično je i u SAD-u, gdje je posljednjih godina u Kongresu više puta bio predložen zakon koji bi uveo trajno ljetno vrijeme, ali nikada nije dobio dovoljnu podršku. "Na obje strane postoje ljudi koji su strastveno vezani uz to pitanje i imaju vrlo različite argumente", rekao je Zeitzer.