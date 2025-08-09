Zaboravite na gel nokte kakve znate: Europska unija zabranjuje sastojak

TPO je kemikalija koja pomaže gel laku da se brzo stvrdne pod UV ili LED lampom, pa su nokti gotovi u par minuta i traju tjednima. Međutim, stručnjaci iz Europskog znanstvenog odbora za sigurnost potrošača upozorili su da dugotrajno i često izlaganje ovoj tvari može imati štetan utjecaj na zdravlje – posebno na reproduktivni sustav.