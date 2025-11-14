Raste opasnost za mlade: Kokain sve jeftiniji, ponuda sve veća

Proizvodnja kokaina udvostručena je u zadnjih deset godina, a cijene na narko tržištu su se prepolovile, što je dovelo do znatnog porasta broja konzumenata te droge u Hrvatskoj i Europi, upozoreno je u petak na simpoziju NZJZ o problemu ovisničkog ponašanja mladih osoba.
Oglas
U organizaciji Nastavnog zavoda za javno zdravstvo (NZJZ) dr. Andrija Štampar, održan je simpozij po nazivom "Mladi i (ne)ovisni – mladi i stimulansi", o problemu raširenosti narkotika među mladom populacijom te posljedicama koje droge ostavljaju po zdravlje i liječenju ovisnika.
Cijena kokaina (na narko tržištu) ranije se kretala između 30 i 35 tisuća eura po kilogramu, dok sada pada na 16 do 18 tisuća eura. To dovodi do nove kompeticije narko bandi, pada zarada i međusobnih obračuna kakvih imate u švedskom gradu Malmou, rekao je pomoćnik ravnatelja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Željko Petković. Upozorio je na veću dostupnost te droge.
U tri europske luke prošle godine zaplijenjeno oko 400 tona čistog kokaina
Dok je proizvodnja heroina, nakon dolaska talibana na vlast u Afganistanu, pala za čak 70 do 80 posto, raste proizvodnja ecstasya i kokaina, dodao je Petković.
"Prije deset godina, svjetska proizvodnja kokaina bila je oko dvije tisuće tona, danas iznosi između četiri i pet tisuća tona. U tri europske luke, Rotterdamu, Amsterdamu i Antwerpu, zaplijenjeno je oko 400 tona čistog kokaina samo u prošloj godini", rekao je.
Zabrinjava i pojava metamfetamina, u Španjolskoj epidemija
Osim rasta proizvodnje kokaina, Petković zabrinjavajućim ocjenjuje i pojavu metamfetamina
"Španjolska ima epidemiju metamfetamina. To je najgore što im se moglo dogoditi jer ne znaj što da rade s tim ljudima, ne znaju kako da ih liječe, kako da im pomognu", kazao je.
Dugotrajno uzimanje kokaina rezultira paranoidnom psihozom s nasilnim ponašanjem
Dugotrajno uzimanje kokaina u visokim dozama može, između ostalog, rezultirat razvojem paranoidne psihoze s nasilnim ponašanjem, upozorila je specijalistica psihijatrije u Zavodu za ovisnosti Klinike za psihijatriju Vrapče Ana Gulam.
"Kokain na početku ovisnicima daje njima poželjne učinke. Imali smo jedan slučaj u kojem je pacijent rekao da je vrlo lako komunicirao s nepoznatim ljudima, uspješno sklapao poslove, dobio je samopouzdanje. Međutim, poslije je kazao da je pod utjecajem kokaina postao razdražljiv, napet te je rijetko spavao", istaknula je prihijatrica Gulam.
Za razliku od prethodnih vremena, kokain je među današnjim mladim generacijama postao sociološki prihvatljiv, ocijenio je voditelj Odjela akutnog zbrinjavanja na Objedinjenom hitnom bolničkom prijemu u KBC-u Zagreb dr. Jasmin Hamzić.
''Mislim da je kokain kod mlade populacije postao neki statusni simbol. To je droga koju oni ne koriste u velikim količinama jer nemaju toliko novaca, ali ju koriste kao sastavni dio izlazaka'', što je zabrinjavajuće, upozorio je.
Opasna sve češća uporaba nikotinskih vrećica među mladima
Dr. Hamzić je spomenuo i među maloljetnicima sve češću uporabu snusa, nikotinskih vrećica koje služe kao zamjena za konvencionalone proizvode na bazi duhana.
''Snus djeluje s odgodom, ali kada počne djelovati onda su koncentracije nikotina u krvi vrlo visoke, pogotovo kada djeca stave više tih vrećica u usta. Zbog toga oni mogu imati određene probleme što se tiče toksičnosti'', rekao je Hamzić.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas