Živjela je s tumorom na mozgu 15 godina, a da nije znala. Osjetila je samo jedan simptom
Bila je zdrava, mlada žena i u formi, a onda je otkrila da je nesvjesno živjela s tumorom na mozgu 15 godina.
Nicole Cutler (28) iz Bostona imala je 22 godine i letjela je iz Kalifornije natrag u Boston kada je iznenada izgubila sluh na desnom uhu. Odmah je zakazala pregled kad joj se sluh nije vratio nakon slijetanja i upućena je na daljnja ispitivanja.
Rezultati snimanja pokazali su da ima tumor na mozgu "veličine avokada" – kaže da su joj liječnici rekli da vjerojatno raste 15 godina.
Sada, nakon godina iscrpljujućih operacija, radioterapije, logopedske i fizikalne terapije, Nicole se i dalje redovito podvrgava snimanjima kako bi se pratila situacija.
Gubitak sluha je potrajao
"Kada su mi rekli da imam tumor na mozgu, to je bio najstrašniji trenutak u mom životu. Cijelo moje tijelo se ugasilo, to je bila najstrašnija stvar koju možete ikada zamisliti, posebno kada imate 22 godine", prisjetila se za Daily Mail.
Tumor je, navodno, rastao u njezinoj glavi 15 godina, pa je povezala s tim probleme tijekom odrastanja.
"Bila sam vrlo nespretna dok sam odrastala. Lomila sam kosti, imala sam vrtoglavicu i gubila sam sluh – što sada sve ima smisla", rekla je.
Sada shvaća da je gubila sluh neko vrijeme, ali je potpuno oglušila na desnoj strani u svibnju 2021. godine.
"Testirali su mi sluh, ali nisam mogla ništa čuti. Rezultati moje magnetske rezonance pokazali su da imam tumor veličine avokada koji pritišće moj mozak. Bio je to strašan trenutak – samo sam željela da se vratim kući svojoj obitelji."
Paraliza nakon operacije
Prvu operaciju imala je u srpnju 2021. godine, tada joj je uklonjena polovica tumora, ali je nakon toga bila djelomično paralizirana šest mjeseci – nije mogla hodati niti micati desnu ruku.
"Izgubila sam ravnotežu — nisam mogla hodati neko vrijeme. Izgubila sam motoričku funkciju u desnoj ruci, a desna strana lica mi je bila paralizirana šest mjeseci", ispričala je. "Nakon što sam se oporavila, dva mjeseca sam išla na terapiju lica, logopedsku terapiju i fizikalnu terapiju."
Nakon operacije, biopsija je potvrdila da je njezin tumor veliki akustični neurinom – rijedak benigni tumor koji pogađa otprilike dvoje od 100.000 ljudi, prema podacima Britanskog udruženja za akustične neurinome.
Obično sporo raste tijekom mnogo godina i ne širi se na druge dijelove tijela. Ali, može biti fatalan ako u rijetkim slučajevima, u kasnijim fazama, izazove nakupljanje tekućine u mozgu poznato kao hidrocefalus.
Simptomi uključuju umor, vrtoglavicu, glavobolje, jednostranu gluhoću, tinitus – visokofrekventno zujanje u ušima – probleme s ravnotežom i slabost/paralizu lica.
Prema podacima Nacionalne zdravstvene službe (NHS), ovi tumori obično pogađaju odrasle između 30 i 60 godina. I dok se navodi da obično nema očitog uzroka, mali broj slučajeva posljedica je genetskog stanja koje se zove neurofibromatoza tipa 2 (NF2).
"Ponovno učim smijati se"
Zbog gubitka pokretljivosti lica, Cutler je u kolovozu 2024. godine podvrgnuta velikoj transplantaciji živca.
"Liječnici su uzeli živac iz mog lijevog stopala i noge u nadi da će mi ponovno izgraditi osmijeh", rekla je.
Također je ponovno učila hodati, a nakon prve operacije, Nicole se zaklela da će istrčati svih šest glavnih maratona diljem svijeta kako bi se podigla svijest o tumoru mozga.
Do sada je trčala maratone u Bostonu, Londonu, Chicagu i New Yorku i planira trčati Berlinski maraton u rujnu kako bi prikupila novac za dobrotvornu organizaciju za tumore mozga, prenosi Nova.rs.
"Možda nikada neću vratiti svoj puni osmijeh, ali učim smijati se punim srcem. I sa svakim zahvatom, svakim kilometrom i svakim trenutkom, polako radim na tome da vratim ono što je izgubljeno", rekla je.
"Ovo putovanje bilo je brutalno. Izgubila sam dijelove sebe – fizički, emocionalno, duhovno – ali sam također pronašla nešto dublje: snagu, svrhu i snažan osjećaj zajedništva."
