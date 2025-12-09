43 posto malih poduzetnika ističe da kupci odustaju od kupnje ako ne mogu platiti karticom, a kartice nudi tek trećina

Istraživanje je pokazalo da svaki drugi poduzetnik planira dodatnu digitalizaciju poslovanja u sljedećih nekoliko godina, najčešće ispitanici iz djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane. Tri četvrtine ispitanih smatra da će kartična plaćanja postajati sve važnija za poslovanje, a 70% vjeruje da digitalna plaćanja olakšavaju praćenje financija i smanjenje administrativnog tereta. Zanimljivo, 43% ispitanika primjećuje da kupci odustaju od kupnje ako ne mogu platiti karticom, dok se u trgovini taj broj penje na 50%, a 40% ističe da bez kartičnog plaćanja ne mogu prodavati svoj proizvod ili uslugu dijelu potencijalnih kupaca (u segmentu trgovine 63%).