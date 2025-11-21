Bošnjačka strana želi da Južnom interkonekcijom upravlja sarajevski "BH-Gas", postojeća kompanija za transport plina. Hrvati žele kontrolu preko kompanije koju su osnovali u Mostaru, a za to se godinama zalaže lider HDZ-a BiH Dragan Čović. "Naći ćemo način da hrvatski narod zaštiti svoj interes, da imamo kompaniju u Mostaru koja će se baviti ovim projektom, a da budu uključeni i svi drugi koji su zainteresirani", rekao je Čović još prošle godine.