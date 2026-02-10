Cijena omiljenog čokoladnog zeca šokirala kupce – „Neka ga jedu sami!“

Iako je do Uskrsa ostalo još dosta vremena, proizvođači su, čim je Božić završio, police trgovina krenuli puniti uskršnjim asortimanom.
No, cijene poznatih čokoladnih zečeva brenda Lindt, koje su se u njemačkim dućanima pojavile već u siječnju, izazvale su nevjericu kod kupaca. Iako su sirovine poput kakaovca znatno poskupjele, stvarni iznosi na policama prilično “bole”.
Šok na blagajni: Zec od 200 grama skoro 9 eura
Na Facebooku je korisnik “FabianMagic” podijelio fotografiju iz jedne trgovine na kojoj se vidi poznati zlatni zec (Goldhase) od 200 grama s cijenom od nevjerojatnih 8,75 eura, prenosi Fenix magazin.
Preračunato, to znači da kilogram ove čokolade košta čak 43,75 eura. Uz objavu je kratko napisao: „Uskrs će ove godine očito biti skup.“
Objava je prikupila gotovo 5.000 komentara bijesnih kupaca koji ovakve cijene nazivaju čistom pljačkom.
Neki od komentara su:
„Sigurno neću kupiti.“
„Možete ga jesti sami bez mene!“
„Pakiranje je valjda od pravog zlata.“
„Ovo ostaje u trgovini, čista pljačka.“
Isti je korisnik podijelio i cijenu veganskog čokoladnog zeca od 100 grama, priloživši račun na kojem stoji iznos od 5,85 eura. To znači da bi kilogram veganske čokolade koštao nevjerojatnih 58,50 eura.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
