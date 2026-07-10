Cijene goriva mogle bi ponovno rasti. Štern: "Koliko će trajati sukob, toliko će trajati i poskupljenje"

Novi val sukoba na Bliskom istoku mogao bi se uskoro preliti i na cijene goriva, upozorava Davor Štern. Iako očekuje rast cijena, smatra da nema razloga za paniku te da Hrvatska, zahvaljujući riječkoj rafineriji i pristupu nafti, ne bi trebala imati problema s opskrbom. "Ovo što se događa na Bliskom istoku i u Arapskom zaljevu ne ohrabruje. Vidimo da je došlo do nastavka i eskalacije, odnosno prekida primirja. To se nekako poklapa i s krajem nogometnog prvenstva. Ne bih ja to povezivao, ali neki politički analitičari možda mogu", rekao nam je Štern. Prema njegovoj procjeni, rast cijena goriva praktički je neizbježan, no ne očekuje povratak na ranije rekordne razine.