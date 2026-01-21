Oglas

ZBOG HLADNOG VALA

Cijene plina u Europi na najvišoj razini u gotovo sedam mjeseci

author
Hina
|
21. sij. 2026. 16:11
plin, gas, plinovod, opskrba plinom,
Unsplash / Ilustracija

Cijene plina u Europi dosegnule su u srijedu najvišu razinu u otprilike sedam mjeseci, odražavajući snažnu potražnju u uvjetima novog vala hladnoće na Starom kontinentu.

Oglas

Nagli rast cijena

Na referentnoj nizozemskoj digitalnoj burzi TTF jedan megavatsat plina s rokom isporuke u veljači stajao je iza podneva 37,34 eura i bio je za 3,9 posto skuplji nego na jučerašnjem zatvaranju trgovanja.

Cijena mu je tako u srijedu dosegnula najvišu razinu od kraja prošlogodišnjeg lipnja, nakon stabilizacije na početku tjedna.

Prošli tjedan plin je poskupio za nekih 26 posto i zaključio je trgovanje u petak zaključio sa cijenom od 36,88 eura po megavat satu.

Skladišta praznija nego inače zbog nižih temperatura

Početkom godine cijene su naglo porasle zbog vala hladnoće diljem kontinenta. Europska skladišta su zbog niskih temperatura tek dopola puna, a inače su u ovo doba godine u prosjeku napunjena 67 posto.

Meteorolozi su bili najavili da će temperature ponovo pasti pred kraj mjeseca, nakon kratkotrajnog zatopljenja, a skladišta su u utorak na razini EU-a, prema podacima Gas Infrastructure Europe (GIE), bila napunjena 49,12 posto,

Najnižu razinu zaliha bilježila je u utorak, po podacima GIE, Hrvatska, od samo 27,05 post

PROČITAJTE JOŠ

Teme
cijena plina plin

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ