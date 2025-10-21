Danas kreće isplata još jedne naknade. Na račune sjeda 15,8 milijuna eura

Danas počinje isplata doplatka za djecu. Dobit će ga 144.582 osoba za 289.336 djece.
Oglas
U utorak 21. listopada 2025. počinje isplata doplatka za djecu za rujan, izvijestio je Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje.
Doplatak za djecu dobit će 144.582 korisnika za ukupno 289.336 djece. Ukupno će biti isplaćeno 15.801.458,18 eura, od čega je 484.298,82 eura zaostataka za ranije mjesece.
Informacije vezane uz doplatak za djecu mogu se dobiti radnim danom od 8 do 16 sati na infotelefonima HZMO-a 01/4595 011 i 01/4595 022 i na mrežnoj stranici HZMO-a.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas