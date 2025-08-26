Dio građana moći će ostvariti državnu potporu do 75.000 eura, ovo su detalji

Ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić kazao je da će poduzetnici koji posluju u slabije razvijenim i depopuliranim područjima moći ostvariti potporu do 75 tisuća eura, odnosno subvenciju glavnice zajma do polovice ukupnog iznosa.
"Na taj način država će im pružiti podršku u smanjenju tereta otplate zajma, olakšati pokretanje ili širenje poslovanje i otvaranje novih radnih mjesta", dodao je Šipić.
Subvenciju će moći dobiti poduzetnici koji imaju odobren nacionalni zajam, minimalno jednog zaposlenog na puno radno vrijeme, nemaju nepodmirenih obveza po osnovi javnih davanja niti blokirane račune.
"Povratak iseljenika je itekako vidljiv"
Vlada će za taj program u proračunu u trogodišnjem razdoblju izdvojiti 30 milijuna eura. Program stupa na snagu danom donošenja i važit će do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 31. prosinca 2027. godine.
"Ovim programom potičemo ostanak na depopuliranim područjima, unutarnju migraciju iz urbanih sredina u ruralna, i ono što je osobito važno, potičemo povratak naših iseljenika koji je itekako vidljiv", naglasio je predsjednik Vlade Andrej Plenković.
Dodao je kako je ovo dio paketa demografskih mjera vrijednog više od 680 milijuna eura i stvaranja poticajnog okružja za demografske promjene, prenosi Poslovni dnevnik.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
