Dioničari HPB-a dali 'zeleno svjetlo' za kupnju Croatia banke

Kako je Uprava navela u obrazloženju prijedloga te odluke, HPB je u razdoblju od početka 2020. do 2025. ostvario snažni rast tržišnog udjela, s 5,53 na 9,40 posto, čime je znatno povećao tržišni položaj, pa tako od kraja 2023. godine zauzima petu poziciju po veličini imovine na domaćem bankarskom tržištu. Kako bi nastavila jačati svoj tržišni položaj, banka je, uz razne mogućnosti organskog rasta, razmatrala i opcije za anorganski rast, ističu u obzraloženju. U skladu s tim, nakon provedbe dubinskog snimanja Croatia banke, procijenjeno je da bi njezina akvizicija mogla doprinijeti ostvarenju njihovog strateškog cilja, odnosno dostizanja relevantnog tržišnog udjela.