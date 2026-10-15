Inflacija drugi mjesec zaredom ubrzava: Pogledajte što je najviše poskupjelo u Hrvatskoj

Promatrano prema glavnim skupinama klasifikacije ECOICOP, na godišnjoj razini najveći porast potrošačkih cijena u prosjeku je zabilježen u prijevozu, 16 posto, dok s 11,7 posto slijedi kategorija stanovanja, vode, električne energije, plina i ostalih goriva. Naime, ta kategorija obuhvaća troškove povezane sa stanom ili kućom, uključujući najamninu, održavanje i popravke, kao i troškove potrošene vode, električne energije i plina, kao i drva, nafte ili drugih energenata koji se koriste za potrebe kućanstva.