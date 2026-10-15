TROŠKOVI ŽIVOTA
Inflacija drugi mjesec zaredom ubrzava: Pogledajte što je najviše poskupjelo u Hrvatskoj
Potrošačke cijene u Hrvatskoj bile su u rujnu 4,7 posto veće u odnosu na isti lanjski mjesec, objavio je u četvrtak Državni zavod za statistiku (DZS), čime je rast inflacije na godišnjoj razini ubrzao drugi mjesec zaredom.
DZS je objavio drugu procjenu indeksa potrošačkih cijena, prema kojoj je u rujnu 2026. stopa inflacije iznosila 4,7 posto u odnosu na rujan 2025. godine, dok su u odnosu na prethodni mjesec, to jest kolovoz ove godine, cijene porasle za 0,9 posto. Time je DZS potvrdio prvu procjenu, objavljenu 2. listopada.
Inflacija je, nakon travanjskih 5,8 posto, u svibnju usporila na 5,2 posto, u lipnju je iznosila 4,5 posto, a u srpnju 3,9 posto, dok je u kolovozu s rastom od 4,2 posto opet ubrzala rast na godišnjoj razini, koji se nastavio i u rujnu.
Cijene prijevoza na godišnjoj razini porasle za 16 posto, a hrane i i bezalkoholnih pića pale za 0,5 posto
Promatrano prema glavnim skupinama klasifikacije ECOICOP, na godišnjoj razini najveći porast potrošačkih cijena u prosjeku je zabilježen u prijevozu, 16 posto, dok s 11,7 posto slijedi kategorija stanovanja, vode, električne energije, plina i ostalih goriva. Naime, ta kategorija obuhvaća troškove povezane sa stanom ili kućom, uključujući najamninu, održavanje i popravke, kao i troškove potrošene vode, električne energije i plina, kao i drva, nafte ili drugih energenata koji se koriste za potrebe kućanstva.
Slijede restorani i usluge smještaja sa 6,5 posto, pa rekreacija, sport i kultura s pet posto, zdravstvo s 4,6 posto, dok su tri kategorije na godišnjoj razini poskupjele za 3,5 posto - alkoholna pića i duhan, usluge osiguranja i financijske usluge te ona osobne njege, socijalne zaštite i raznih roba i usluga.
Nadalje, cijene obrazovanja u prosjeku su porasle 2,9 posto, a informacija i komunikacija za 2,6 posto, dok su cijene pale u tri kategorije - odjeće i obuće za 6,6 posto, pokućstva, opreme za kuću i redovito održavanje kućanstava za 0,6 posto te hrane i bezalkoholnih pića, za 0,5 posto.
Prema glavnim komponentama indeksa (posebnim agregatima), cijene energije porasle su na godišnjoj razini za 20,4 posto, cijene usluga za 7,6 posto, a hrane, pića i duhana za 0,2 posto. S druge strane, cijene industrijskih neprehrambenih proizvoda bez energije pale su za 1,4 posto, priopćili su iz DZS-a.
Na mjesečnoj razini restorani i usluge smještaja pojeftinili za 2,5 posto
Na mjesečnoj razini, pokazala je statistika DZS-a, najviše su u prosjeku porasle cijene odjeće i obuće, 11,4 posto. Slijedi prijevoz s 1,9 posto, osobna njega, socijalna zaštita i razne robe i usluge s 1,2 posto te kategorija stanovanja, vode, električne energije, plina i ostalih goriva s jedan posto.
Pad cijena na mjesečnoj razini zabilježen je u četiri kategorije, a s 2,5 posto prednjače restorani i usluge smještaja. U kategorijama alkoholnih pića i duhana te rekreacije, sporta i kulture pad cijena je iznosio po 0,4 posto, dok su hrana i bezalkoholna pića u prosjeku pojeftinili za 0,2 posto.
Prema glavnim komponentama indeksa, porast cijena industrijskih neprehrambenih proizvoda bez energije na mjesečnoj razini iznosio je 2,8 posto, a energije 2,7 posto. S druge strane, cijene usluga su pale 0,7 posto, a hrane, pića i duhana 0,2 posto.
HIPC - inflacija na godišnjoj razini 4,3 posto
DZS u priopćenju o indeksu potrošačkih cijena iznosi i podatke o inflaciji mjerenoj harmoniziranim indeksom potrošačkih cijena (HIPC), koji je usporediva mjera inflacije sa zemljama Europske unije.
Po tim podacima, cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju u rujnu su u odnosu na kolovoz 2026. u prosjeku ostale na istoj razini, dok su u odnosu na rujan 2025. godine porasle za 4,3 posto.
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