SEZONA KISELJENJA KUPUSA
VIDEO / Snimka neobičnog stroja zaludjela Balkan: "Što je ovo? Prvi put vidim nešto ovakvo..."
Snimka neobičnog stroja za rezanje kupusa posljednjih je dana preplavila društvene mreže i izazvala veliko zanimanje diljem regije. Jednostavan, ali iznimno učinkovit uređaj oduševio je brojne korisnike i potaknuo lavinu komentara. Mnoge ponajprije zanima gdje se takav stroj može kupiti i koliko stoji.
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Jesen je vrijeme pripreme zimnice, kada mnogi pune smočnice domaćim delicijama za hladnije mjesece. Ovih se dana tako mnogi prihvaćaju kiseljenja kupusa, spremanja paprika u staklenke i pripreme drugih zimnica koje će obogatiti zimski jelovnik.
No priprema zimnice može zahtijevati mnogo vremena i truda, osobito kada je riječ o većim količinama povrća. Stoga ne čudi što je na društvenim mrežama veliku pozornost privukla snimka neobičnog stroja koji znatno olakšava jedan od najdugotrajnijih poslova.
Na Instagramu je, naime, objavljena snimka na kojoj muškarac i žena uz pomoć posebnog uređaja režu velike količine kupusa. Korisnike je posebno oduševila njegova nevjerojatna brzina jer glavice kupusa u samo nekoliko sekundi reže na tanke trakice, spremne za daljnju upotrebu, piše N1 Slovenija.
Posao koji bi pri ručnom rezanju zahtijevao mnogo strpljenja i napora tako je gotov gotovo u tren oka. Snimka je očekivano izazvala brojne reakcije.
"Odlična stvar, prvi put vidim nešto ovakvo"
Iako su takvi strojevi već neko vrijeme dostupni na tržištu, brojni korisnici priznali su da su ovakav način rezanja kupusa vidjeli prvi put.
Mnogi su odmah prepoznali korisnost uređaja, ne samo u kućanstvima nego i u školama, restoranima, kuhinjama i drugim ustanovama u kojima se svakodnevno pripremaju obroci za veći broj ljudi.
Ispod objave nizali su se oduševljeni komentari.
"Savršeno", napisala je jedna korisnica, dok je drugi komentator dodao: "Odlična stvar, prvi put vidim nešto ovakvo", prenosi Slobodna Dalmacija.
Uz pohvale, pojavila su se i brojna pitanja o tome gdje se uređaj može nabaviti.
"Gdje se može kupiti ovakav stroj? Treba mi", napisao je jedan od komentatora, dok su mnoge druge najviše zanimale njegova cijena i dostupnost.
Iako sam uređaj nije nikakva novost, njegova učinkovitost i brzina potaknule su mnoge na razmišljanje o tome koliko bi im mogao olakšati pripremu zimnice, ali i svakodnevnih obroka.
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